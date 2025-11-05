Mayores y pequeños recorrerán las calles el domingo en la ECO-Fiesta de la Bicicleta

Redacción CÁCERES. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las calles de Cáceres se llenarán de bicicletas este domingo con la celebración de la ECO-Fiesta de la Bicicleta, bajo el lema ‘¡Pedalea en familia y cuida el planeta!’ que este año, como novedad, finalizará en el parque Padre Pacífico. Además, esta edición tiene como embajador a la joven promesa del Cáceres Patrimonio de la Humanidad Nico Marina, que cortará la cinta.

La marcha partirá a las 10.00 horas desde la plaza Mayor y finalizará en el parque Padre Pacífico, donde se harán los sorteos y la entrega de premios. En el parking del Centro Comercial Ruta de la Plata habrá hinchables.

El recorrido se iniciará en la plaza Mayor, continuando por plaza del Duque, calle Margallo, avenida Hernán Cortés, avenida Clara Campoamor y avenida de España pares (donde se hará el primer reagrupamiento, en la entrada de la plaza de América). Continuará por la avenida Antonio Hurtado, Cervantes, avenida de la Hispanidad hasta la glorieta de Renfe (donde se hará el segundo reagrupamiento). Se seguirá por la plaza de América, calle Gil Cordero hasta la glorieta con la avenida de las Arenas, para enfilar el polígono Cabezarrubia hasta el parque Padre Pacífico.

Este evento familiar se presentó ayer en rueda de prensa con la participación de la concejala de Deporte, Noelia Rodríguez; la gerente del Centro Comercial Ruta de la Plata, Rocío Pérez, y el director de Cadena 100 Extremadura, José Enrique Pardo.

«Se trata de una cita ya tradicional que convierte las calles de la ciudad de Cáceres en un punto de encuentro para familias, amigos y amantes del deporte al aire libre», destacó la concejala, que añadió que es una jornada festiva «que une diversión, ejercicio y compromiso con el medio ambiente, promoviendo la movilidad sostenible y los hábitos de vida saludables».

Rodríguez animó a los cacereños a asistir a esta cita multitudinaria por su ambiente familiar. «Una actividad que demuestra que moverse en bicicleta no solo es saludable y divertido, sino también una manera de cuidar nuestro entorno», subrayó.

Por su parte, Rocío Pérez explicó que se ha cambiado el final de la ruta al parque Padre Pacífico porque es un espacio más amplio y habrá más seguridad, ya que antes se concluía a las puertas del centro comercial en la calle.