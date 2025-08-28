HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde durante su visita a los vecinos. HOY

Mateos visita a las familias afectadas por el fuego en la finca Cuartos del Baño

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:42

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, continúa manteniendo encuentros con los vecinos afectados por los incendios registrados en las últimas semanas. Ayer miércoles, acompañado por el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, visitó la zona de la finca Cuartos del Baño, que ha sufrido daños materiales en las parcelas a causa del incendio que comenzó en Aliseda hace dos semanas.

Mateos trasladó «el apoyo del Consistorio cacereño y de toda la ciudad» a las familias afectadas, y ha anunciado que, una vez obtenidos todos los permisos medioambientales, el Ayuntamiento de Cáceres iniciará las obras de recuperación del camino de Monte Almeida, una vez que finalice la temporada de alto riesgo de incendios, para garantizar el acceso a las casas cuando hay crecida del río Salor.

Las obras de recuperación cuentan con una inversión 45.000 euros y la actuación, según destaca el alcalde, «no solo mejorará el acceso y la seguridad en la zona, sino que responde directamente a una reivindicación vecinal que el equipo de Gobierno convierte en hechos».

Mateos continuará esta semana recorriendo otras zonas dañadas por los incendios del término municipal cacereño, para escuchar de primera mano las necesidades de los vecinos y coordinar las actuaciones municipales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  3. 3 Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro
  4. 4 El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada
  5. 5 La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra
  6. 6 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  7. 7 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9 A prisión un hombre que robaba en coches aparcados en un parking y publicarlo en redes sociales
  10. 10 Nuevos cortes de tráfico en la A-5 derivan a los coches por la avenida de Elvas desde este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mateos visita a las familias afectadas por el fuego en la finca Cuartos del Baño

Mateos visita a las familias afectadas por el fuego en la finca Cuartos del Baño