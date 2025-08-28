Mateos visita a las familias afectadas por el fuego en la finca Cuartos del Baño

Redacción CÁCERES. Jueves, 28 de agosto 2025, 07:42

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, continúa manteniendo encuentros con los vecinos afectados por los incendios registrados en las últimas semanas. Ayer miércoles, acompañado por el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, visitó la zona de la finca Cuartos del Baño, que ha sufrido daños materiales en las parcelas a causa del incendio que comenzó en Aliseda hace dos semanas.

Mateos trasladó «el apoyo del Consistorio cacereño y de toda la ciudad» a las familias afectadas, y ha anunciado que, una vez obtenidos todos los permisos medioambientales, el Ayuntamiento de Cáceres iniciará las obras de recuperación del camino de Monte Almeida, una vez que finalice la temporada de alto riesgo de incendios, para garantizar el acceso a las casas cuando hay crecida del río Salor.

Las obras de recuperación cuentan con una inversión 45.000 euros y la actuación, según destaca el alcalde, «no solo mejorará el acceso y la seguridad en la zona, sino que responde directamente a una reivindicación vecinal que el equipo de Gobierno convierte en hechos».

Mateos continuará esta semana recorriendo otras zonas dañadas por los incendios del término municipal cacereño, para escuchar de primera mano las necesidades de los vecinos y coordinar las actuaciones municipales.