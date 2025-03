Mateos solicicita volver a licitar la compra de pisos para mujeres vulnerables

REDACCIÓN CÁCERES. Jueves, 20 de enero 2022, 07:22 Comenta Compartir

El Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafa Mateos, solicitó ayer al gobierno municipal que licite de nuevo la adjudicación de pisos para el proyecto 'Housing First', que ha puesto en marcha el Consistorio como apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, y que ha quedado desierto al no haberse presentando ninguna oferta.

Para los populares, «es incomprensible que se haya llegado a esta situación en un tema tan importante, y que afecta a un sector que genera muchos empleos en nuestra ciudad como es el inmobiliario, por la falta de información y la falta de organización, y no porque no interese». Mateos pidió que no se recurra a una adjudicación directa y que en la nueva licitación se cuente y se informe al sector de la convocatoria. «Tenemos constancia que son varias las inmobiliarias en Cáceres que estarían interesadas en presentar oferta», aseguró.