Mateos insiste en que la mina de litio lleve aparejadas industrias en Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, insistió ayer en que si finalmente se pone en marcha la mina de litio que está proyectada en ... la Sierra de la Mosca, debe llevar aparejada una industria asociada para que el valor añadido de la transformación del mineral se quede en la ciudad. Respecto a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir el recurso contra el decreto del litio de la Junta de Extremadura, Mateos señaló que el PP ya advirtió de que «era inconstitucional y así se ha confirmado unos meses después», recoge E. P.

Respecto a la mina de litio en Cáceres, el regidor dijo que primero la empresa debe presentar el proyecto ante la Junta de Extremadura, que se tramite, que se vea si tiene los permisos o no y en función de eso «se tomará una decisión definitiva».

«Lo que yo siempre he dicho, y ahí he sido muy claro, es que si finalmente hubiese una planta de extracción de litio en la ciudad de Cáceres tendría que haber industria asociada, que eso es una condición sine qua non para tener el beneplácito del Ayuntamiento de Cáceres. Y en eso vamos a pelear y vamos a dar la batalla desde el Ayuntamiento de Cáceres, para que el valor añadido se quede en nuestra ciudad», recalcó.