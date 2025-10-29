HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?

Mateos confía en la «altura de miras» de la oposición para sacar adelante los presupuestos

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, dijo ayer que confía en la «altura de miras» de los grupos de la oposición en el ayuntamiento (PSOE, Vox y Unidas Podemos) para que se puedan sacar adelante los presupuestos municipales de 2026, y en que no ocurra el mismo «bloqueo» que a nivel regional, donde la falta de acuerdo ha sido el argumento utilizado por María Guardiola para justificar el adelanto electoral.

En el caso de los municipios, los mandatos son de cuatro años y los alcaldes no tienen la facultad de disolución anticipada de la corporación por lo que, en caso de no lograr apoyos, la única salida es la prórroga de los presupuestos, por lo que «en el ámbito municipal la situación es muy distinta», dijo Mateos en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.

En el caso del Ayuntamiento de Cáceres, el Gobierno popular logró sacar adelante las cuentas de 2024 con el apoyo de Vox y las de 2025 con la abstención del PSOE, pero los presupuestos de 2026 están a la espera de ser presentados y conocer si reúnen los apoyos suficientes para su aprobación o, por el contrario, se prorrogarán los de este ejercicio.

De momento, salieron adelante los presupuestos del Consorcio Cáceres 2031 y del Consorcio Ciudad Histórica. En cuanto, a las Cuentas del IMAS, «se le remitió al grupo municipal de Vox hace unos días y estamos a la espera de una primera valoración», apuntó Mateos, quien adelantó que «en los próximos días», se va a remitir a los grupos municipales el proyecto total de presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres para 2026.

