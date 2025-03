Mateos afirma que la próxima semana habrá «buenas noticias» sobre el proyecto budista de Cáceres

C. M. / Agencias

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, cree que «en las próximas semanas» habrá «buenas noticias» respecto al complejo budista que la Fundación Lumbini Garden ... quiere construir en Cáceres. Ha asegurado este lunes que ha estado trabajando para «desbloquear» el denominado proyecto Gran Buda, ya que la parcela municipal ofrecida en la anterior legislatura, donde se ubica el cerro Arropé, no cumple con los requisitos urbanísticos para poder levantar el complejo completo porque es una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Sin embargo, el alcalde descartó que se vaya a ofrecer una parcela municipal alternativa que no tenga protección.

El alcalde no detalló en que consistirán esas «buenas noticias». Desde el gabinete de prensa municipal aclararon que se trata más que nada de la expresión de un deseo de que haya «avances en general» porque «no se ha parado de trabajar en el proyecto».

Mateos recordó, según recoge Europa Press, que el proyecto budista, que se dio a conocer en 2019 «ha tenido pocos avances en los últimos años». Considera por lo tanto que no «se ha estancado» ahora, sino que se trata de una cuestión heredada de la anterior legislatura, en la que se avanzó poco.

Problemas

En una rueda de prensa ofrecida este lunes tras sus vacaciones de verano del regidor cacereño, Mateos recalcó que desde el principio ha sido «transparente y muy sincero», y ha puesto encima de la mesa los problemas que se han encontrado en relación a este proyecto. Ha insistido en que el principal escollo es que la parcela ofrecida «no cumple los requisitos que le hubiese gustado a la Fundación Lumbini y de la que este equipo de Gobierno no es responsable», en relación a la protección medioambiental que tiene Arropez.

Mateos desveló que el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, se ha reunido en el último mes «hasta en cuatro ocasiones» con representantes de la Fundación Lumbini para intentar desatascar el proyecto. «Espero que la próxima semana haya avances», afirmó.

Mateos volvió a poner el acento en que lo que no le gusta del proyecto es que «a día de hoy» lo que se va a construir es una gran estatua de Buda de 45 metros de altura, «pero a Cáceres se le prometió un centro turístico completo y para eso estamos peleando y para eso estamos trabajando». «Nosotros tenemos que velar por el interés de la ciudad y nos piden una cesión gratuita de una parcela para construir un centro turístico y mi deber es velar para que esa cesión gratuita conlleve la construcción de un centro turístico completo, no solo una estatua», insistió. Aclaró en cualquier caso que lo que no se baraja es el cambio de ubicación en otra parcela municipal que sí cumpla con los requisitos urbanísticos y ambientales.

«El Ayuntamiento de Cáceres quiere el proyecto completo», remarcó Mateos, quien insistió en que a día de hoy no se puede levantar el complejo completo porque «casualmente le han ofrecido (a la Fundación Lumbini Garden) una parcela que no cumple los requisitos», lo cual calificó de «irresponsabilidad» por parte del equipo de Gobierno anterior, que tomó esa decisión de ceder una parcela protegida medioambientalmente.

La Fundación dice que sí es compatible

En este sentido, el responsable de relaciones institucionales de la Fundación Lumbini, Ricardo Guerrero, negó este lunes que la actual protección de Arropez sea incompatible con el complejo budista completo, y aseguró que han registrado en el Ayuntamiento un informe técnico que así lo determina.

Respecto al anuncio de la Fundación de que tienen ofertas de otras provincias y de países como Japón para llevarse allí el proyecto, Mateos dijo que no lo considera una amenaza porque «en los tiempos que corren no se debe amenazar ni chantajear ni a una administración ni a nadie».