Cuando Massa posaba para el «gran maestro» Solís Ávila

Quise saber más de Solís Ávila, el pintor de Madroñera, y le hice caso a Ana, la exnovia del fotógrafo Salvador Guinea. Fui a la ... Biblioteca Pública a por el libro 'Solís Ávila, el color de esta tierra' de María Isabel Costa Díaz. Me gustó conocer por el libro, el lado humano de este viudo en el triste Madrid de la Guerra Civil, que tenía que cuidar a sus tres hijos: Carmen, Teresa y Antonio. Un artista que trabajaba de dibujante en ABC, y regresaba del periódico a su casa de madrugada, escondido en las sombras y portales al estar en toque de queda. Un hombre que tuvo que sobrevivir para dar de comer a sus hijos, y si en la Segunda República hizo murales de los izquierdistas Negrín, Alcalá-Zamora o Indalecio Prieto, luego retrató por encargo a Franco y sus ministros.

Se nota en el libro que era feliz cuando todos los meses de septiembre volvía a la paz de Extremadura, a su casa de Garciaz a retratar a sus paisanos, jugar al tute, salir a cazar y charlar a la luz de la Luna.

Tuvo una obra abundante, asegurando María Isabel Costa que era un gran colorista, que usaba la técnica del negro sobre negro como hizo Velázquez y Rembrand. «Fue uno de los más sutiles intérpretes del color de la tierra extremeña, y de la luz. Los cielos, los campos, las gentes, captados siempre a través de un prisma brillante, alegre y despreocupado». La autora pone como ejemplo de su color de Extremadura el cuadro que hizo de la calle Gutemberg de Madroñera.

No paró de crear hasta que en 1963 tuvo artrosis en las manos. Murió en 1967, con 72 años, pero según su hija Carmen, perdió la ilusión por vivir cuatro años antes, cuando no pudo coger ni el lápiz ni el pincel. Fue amigo de los pintores Zuloaga, Benjamín Palencia y del extremeño Ortega Muñoz. Amigo también de Gregorio Marañón, en Cáceres cultivó la amistad de los escritores Valeriano Gutiérrez Macías y Fernando Bravo; del presidente de la Diputación, Luis Grande Baudessón; y del presidente del Colegio de Médicos, Pedro Rodríguez de Ledesma, que fue a su estudio de Madrid para que le hiciera un retrato.

Todo esto me gusto; pero más me gustó conocer la relación que Solís Ávila tenía con su sobrino Massa Solís, el hijo de su hermana pequeña Josefa. Le enseñó a pintar y con 10 años le regaló su primer caballete. En el libro aparece una hermosa foto de tres niños posando para un cuadro del artista, uno de ellos un sonriente Massa. También hay dos fotos de cuadros en los que aparece pintado como un zagal, un pastor joven. Las fotos son en blanco y negro y no se sabe en dónde estarán los originales.

Comenté con Ana lo que me gustaba la relación entre tío y sobrino, entre maestro y discípulo, y me convenció para que fuéramos a preguntarle a Massa. Tras quedar con él por teléfono, el que es uno de los mejores pintores extremeños contemporáneos, nos recibió encantado en su estudio de Cáceres de la calle Diego María Crehuet. Un estudio iluminado por los colores de sus cuadros, que aún pinta a sus 86 años, «todos los días hago algo». Nos habló cariñosamente de su tío, «cuando venía a Extremadura pintaba con él y cuando estaba en Madrid íbamos al Museo del Prado. Tras su muerte organicé tres exposiciones con sus obras, una de ellas de los retratos que hizo en ABC». Nos enseñó dibujos que guarda de su tío, retratos que hizo a los padres de Massa, acuarelas y un dibujo periodístico de la muerte de Hitler y Eva Braun.

Massa correspondió a su tío con un retrato que le hizo con la siguiente dedicatoria: «A la memoria del gran maestro Solís Ávila, con cariño su sobrino Pepe». Antes de su muerte, Solís Ávila tuvo que alegrarse mucho de los éxitos del aventajado discípulo, que en 1961 se marchó al extranjero para formarse en París Y Frankfurt, en donde comenzó a exponer sus obras. Lo que ya no pudo ver fue su éxito en exposiciones en Nueva York, Japón, Portugal, Italia... o cuando en 1987 pintó el mural 'Cáceres, Patrimonio de la Humanidad' para la sede mundial de la UNESCO en París.

Ana y yo salimos del estudio de Massa ilusionados, embriagados por el color de los cuadros, uno de los cuales está en el portal del edificio.

Me tenía que ir a hacer una entrevista y nos despedimos en la calle. Como sé lo mal que lo está pasando por su mal de amores con Guinea, nos dimos un abrazo fuerte en la calle, juntando las mejillas enmascaradas unos segundos.

A las dos horas fui a la Redacción, y lo primero que vi fue la cara encendida del fotógrafo Guinea. Me clavó varias veces el dedo índice derecho en el pecho, mientras me gritó:

–¡Eres un Judas!

–¿Quién? ¿Yo? ¿Qué he hecho? –dije retrocediendo, con una mano en el pecho dolorido.

–Nunca lo hubiera pensado de ti. ¡Traidor!

–Pero, ¿qué pasa? –Le pregunté a Caridad que, sentado en su mesa, no apartaba los ojos de la pantalla, editando noticias y subiéndolas a Hoy.es.

–Pasa –respondió Caridad sin quitar la vista del ordenador–, que un amigo de Guinea acaba de llamarle diciendo que te había visto salir de un piso de la calle Diego María Crehuet con Ana, y que os despedisteis en la calle muy efusivamente.

–Ya hablaremos. –Le interrumpió el fotógrafo– Que ahora tengo que ir a hacer una foto.

–Pero espera que te explique.

–¡Judas! –me escupió la palabra antes del portazo.

–Cáceres es un pueblo grande Juntaletras, que no te enteras. –Sentenció Caridad, fija la vista en la pantalla, sin ver mi cara de espanto.