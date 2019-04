A veces pienso que es imperdonable la desidia de los capitalinos hacia el entorno que nos rodea. Echo enormemente de menos una gran feria de las comarcas, que perfectamente podría ser anual, en Cáceres. La Extremadura 'vaciada' empieza en el corazón de la gente y le sigue en la falta de reflexión y acciones concretas para rescatar de la desmemoria tantas realidades y paisajes (mejor 'paisanaje', Unamuno dixit). Este provincialismo conduce hacia una percepción distorsionada de la realidad pluricomarcal que nos circunda: no nos reconocemos en los pueblos que nos rodean. No valoramos lo mucho que siempre nos aportan. Los sentimos como ajenos. El resultado es una atrofia del músculo creativo en esa parte de memoria colectiva. De no ser así, seguro que podría producir un sin fin de acciones en favor del continuo capital-comarcas, en aras de generar sinergias creativas, dinamización inter-pares y desarrollo rural-urbano. Martilandrán es solo el evocador nombre de una singular alquería de la formidable y, aún ignota para muchos, Comarca de las Hurdes, que supo sobreponerse a su leyenda negra, remachada por Buñuel en 'Tierra sin pan', y que hoy se rememora por medio de un trabajo de Fermín Solís: 'Con Buñuel en el laberinto de las tortugas'. Al hilo de esto, créanme si les digo que gente cercana y con formación, que vive por aquí, desconoce que existe un Festivalino que todos los abriles se celebra en Pescueza. Tal vez si hiciésemos presentes en la cotidianidad urbana Cáceres comarcas como La Vera, Las Hurdes, la Comarca de Alcántara, las Villuercas, el Valle, el Ambroz. la Sierra de Gata. Tierras de Granadilla.no solo nosotros, sino tantos como nos visitan, ampliaran su campo de visión y sus recorridos turísticos al amplísimo 'hinterland' de Cáceres y Plasencia. El beneficio sería mutuo. Así al menos conseguiríamos reconocernos en la variedad inmensa de lo que somos.