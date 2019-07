Una marquesina más

Conozco a una señora de ochenta y ocho años que, por interés y por prescripción médica, diariamente camina 45 minutos, parte de los cuales los emplea buscando un lugar donde apoyarse, no digo ya un banco, que en determinadas zonas de Cáceres, es un objeto desconocido, por inusual. Hay dos cosas que separan la ciudad dedicada a las personas, de las personas dedicadas a la ciudad: los lugares públicos de descanso y convivencia (¡Ah la convivencialidad, según Iván Illich!), entiéndase bancos, los baños públicos y marquesinas. Todo ello debidamente ubicado y mantenido. En las dos primeras cuestiones, las ciudades y pueblos de Portugal, son el ejemplo a seguir. Créanme, hagan la prueba. Cáceres no lo es. Se muestra cicatera con los bancos (los de sentarse). Solo tiene usted que pasear por Virgen de Guadalupe, o la Avenida de España, etc. En algunos barrios, no en todos, esta carencia es endémica.

La ausencia de wc públicos es clamorosa. Debe ser un reto imposible, y frustrante, para los que alguna vez trataron de enfrentarse con él.

Es algo parecido a la mecanización de Alzapiernas, o el entoldado de las calles San Pedro y San Antón. No hay manera. Reconozcamos el esfuerzo por dotar de marquesinas las líneas de autobús. Reparen en su definición: «construcción cubierta y protegida por los lados que está destinada en las paradas de transportes públicos a proteger a los viajeros que esperan». El icónico -y noble- dispositivo, si hay suerte en la disposición solar, permite al usuario -con frecuencia personas mayores- esperar con sombra. Si no arrecia racheada la lluvia, a resguardo se algunas inclemencias climáticas. En consecuencia, un artilugio sencillo que no debe ser excesivamente caro y sin contraindicaciones. Seguramente el rostro más humano de la ciudad.

En Simón Benito Boxoyo harían falta dos. Ahí lo dejo.