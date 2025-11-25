Mariposas, cuerpos tendidos y voz para las víctimas protagonizan los actos del 25-N en Cáceres

Coreografía de jóvenes del Conservatorio de Danza que ha puesto el colofón al acto del 25-N del Ayuntamiento de Cáceres.

Cristina Núñez Cáceres Martes, 25 de noviembre 2025, 13:55 | Actualizado 14:04h. Comenta Compartir

Lo artístico y lo reivindicativo se han dado la mano este martes en los actos conmemorativos del 25-N en Cáceres. El primer acto que ha tenido lugar ha implicado a la comunidad educativa del IES El Brocense, en donde se ha llevado a cabo una performance en el que han participado decenas de mujeres. Ataviadas con ropa negra se han tendido en el suelo con un cartel con información de una víctima. Permanecieron sin moverse con los ojos cerrados mientras sonaba la música.

En la escalinata del Ayuntamiento se ha llevado a cabo el acto oficial del consistorio cacereño. Bajo el nombre de 'Alas para volar libres de violencia' se ha querido traer a la memoria a Patria, Minerva y María Teresa, las hermanas Mirabal, apodadas Las Mariposas, activistas feministas dominicanas asesinadas en 1960. Niñas del conservatorio de danza han llevado a cabo una llamativa coreografía en la que emulaban ser mariposas con grandes alas. En este acto han participado representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los concejales de la corporación junto al alcalde Rafael Mateos. Se ha leído la declaración remitida por la Federación de Municipios y Provincias a cargo de María del Carmen Guerrero Núñez, miembro de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional de Cáceres.

Performance en el IES El Brocense de Cáceres. JORGE REY Discurso de Carmen Guerrero Núñez, miembro de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional de Cáceres JORGE REY 'Paredes que hablan', exposición que puede verse en el Museo Guayasamín de la Diputación de Cáceres. JORGE REY Concierto a cargo de solistas de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. JORGE REY 1 /

Sobrecogedora es la exposición 'Paredes que hablan', que se ha inaugurado en la Casa Museo Guayasamín dentro de los actos organizados por la Diputación de Cáceres. Se trata de una experiencia sensorial con la que se pretende dar voz a las víctimas invisibles de la violencia de género a través de los testimonios orales de sus familiares. Es una muestra de la Fundación Mujeres, cuya directora, Marisa Soleto, ha estado presente. «El 31 de julio de 2007 mi hermana murió asesinada por su novio, padre de sus niños, ella me llamó diciéndola que iba a matarla, yo llamé a la policía y fui a su casa, le dio 30 puñaladas y los niños lo vieron todo», puede escucharse en una de las paredes sonoras de esta muestra. «Los niños lo contaban a todas horas y en todas partes, les tuvimos que cambiar de colegio porque tenían la doble estigmatización», explica la hermana de una víctima.

En la explanada de la Casa-Museo Guayasamín se interpretaron piezas musicales a cargo de solistas de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. Además, el alcalde de Aldeanueva del Camino, Ricardo García, hizo la lectura de un manifiesto institucional. El pasado 27 de mayo, en Aldeanueva del Camino, María Varela Pinero, de 38 años, fue asesinada por su pareja.

La manifestación de este martes, que organiza la Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres sale a las 18.30 de la Plaza de América y llega a la Plaza Mayor, cuenta con el lema 'Ni una menos ni un derecho menos' y colabora en ella el Conservatorio profesional de danza