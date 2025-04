La Marilyn de Warhol ilumina la nueva exposición del Helga de Alvear en Cáceres 'Esto no es un película' reúne hasta el próximo 4 de junio un total de 40 obras de 21 artistas de fondos propios de la colección del Museo de Arte Contemporáneo

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 2 de marzo 2023, 13:53 | Actualizado 20:43h.

No es la obra más grande de la muestra, pero sí la más icónica. Mide 46 por 35,5 centímetros, la elaboró Andy Warhol en ... 1986 y recoge, en negativo y en colores fucsia y negro, este estallido de glamur y sensualidad que desprende Marilyn Monroe. No está en la sala principal, pero sin duda es una de las piezas que más interés concitará de la exposición que se ha inaugurado este jueves en el Helga de Alvear, 'Esto no es una película', que se enmarca en el Festival de cine español de Cáceres, que cumple 30 años. La Marilyn vitalista se enfrenta en la misma sala, a la de Hélio Oiticica y Neville d´Almeida, una impresión montada sobre aluminio donde aparece entre tijeras y cocaína. Son el día y la noche, contraste total entre la vida y la tragedia.

40 obras podrán verse hasta el próximo 4 de junio en la Casa Grande, el espacio para las instalaciones temporales del Helga de Alvear, donde se acaban de cumplir dos años de la inauguración del museo completo. El hilo conductor del cine sirve, nuevamente, para mostrar lo voluble que es la colección de este museo y cómo permite jugar con diversas temáticas, como explicaba este jueves María Jesús Ávila la coordinadora de este centro. Sorprende ver cómo obras de muy distintos autores, estilos y épocas se adaptan como un guante al tema cinematográfico desde distintas perspectivas. Y lo mejor es que, más allá del ciclo de la Filmoteca, la exposición no incluye películas, como ha remarcado Chema González, el comisario de la muestra, que ha destacado las posibilidades de la colección de Helga, que combina «el coleccionismo» con el hecho de ser «institución». Su posición periférica consigue, en opinión de González, «estos ensayos con dosis de libertad y de atrevimiento». La inauguración de la muestra contó con la presencia de portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez, a la que acompañó la propia Helga de Alvear y numerosos cargos políticos locales y regionales, como el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, la consejera de Cultura, Nuria Flores o la de Agricultura, Begoña García Bernal. Ampliar La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez asistió a la inauguración de la exposición en el Helga de Alvear. JORGE REY Fotografías, pinturas, fotograbados y esculturas componen un recorrido por seis salas temáticas y un preámbulo. Películas posibles pero inexistentes, el guion como dibujo, los orígenes del cine como experiencia vinculada a la magia, la capacidad del cine para anteceder a la historia, el actor como materia y anti actor y el proyecto de investigación sobre un filme no realizado por Stanley Kubrick sobre el holocausto son los ejes de esta cita. Ampliar María Jesús Ávila, coordinadora del Museo Helga de Alvear junto a Chema González, comisario de la exposición, junto a la obra de Pep Agut. ARMANDO MÉNDEZ Abre la muestra la obra 'Sin título. Interactividad cine I', del Equipo 57. Se trata de una película imaginada por artistas, abstracta y con obras en movimiento. Ignasi Aballí aporta la pieza 'Desapariciones', consistente en carteles inspirados en guiones e ideas para películas irrealizadas por el escritor Georges Peret. Una de las obras en las que más se palpa el sentido cinematográfico de la exposición es la de Pep Agut, sombras chinescas que son una especie de relato. También es 100% cine la obra de Tracey Moffat 'Laúdano', de 1998, en la que aborda el tratamiento decimonónico con ese producto que se aplicaba a mujeres. El programa se completa con un ciclo de cine titulado 'Películas pese a todo. Cine y vídeo en la colección Helga de Alvear' e incluye proyecciones en el Museo y en la Filmoteca de Extremadura durante el trascurso de la muestra. En el auditorio del Museo se ofrecerán visionados de piezas de videoarte de artistas de la colección de Helga de Alvear mientras que la Filmotca contará con una programación especial de películas históricas. Buñuel, Marcel Dzama, Antonioni, Derek Jarman, Méliès o Guy-Blaché toman parte en este ciclo.

