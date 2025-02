«Si a mi marido le hubieran atendido bien en Urgencias en Cáceres, ahora estaría vivo»

«Fuimos a Urgencias del hospital San Pedro de Cáceres 13 veces. Le ponían una inyección o una sonda y para casa, pero no le hacían las pruebas que tenían que haberle hecho. Si a mi marido le hubieran atendido bien ahora estaría vivo, pero ... es que no pasábamos de Urgencias», se queja Petra Pavón, vecina de Torreorgaz, que el 2 de octubre de 2018 enterró a su marido José Magdaleno Gómez muerto por un cáncer de vejiga. El SES ha reconocido que se produjo una negligencia y ha aceptado indemnizar a la familia con 80.000 euros.

Su hijo David cuenta que se padre se encontraba bien. Hacía una vida normal trabajando su huerto en el pueblo y practicando la caza, hasta que en el mes de junio de 2017 fue al médico del pueblo porque orinaba sangre. «Fue derivado a Cáceres, y aquí le dijeron que tenía que operarse de próstata. Fue a Urgencias muchas veces y le decían que tenía infección de orina, que había que esperar a operarse de la próstata; pero no le hicieron las pruebas que tenían que haberle hecho. Tenían que haber seguido un protocolo, y no lo hicieron», indica el hijo.

Su viuda se queja que una vez no se sitió bien tratada en el hospital al ir a Urgencias de nuevo: «Me dijeron: '¿Qué quiere usted si su marido tiene 82 años?, y yo le respondí, 'pues calidad de vida, eso es lo que queremos'». Falleció a los 16 meses de ir la primera vez al hospital.

José Magdaleno y su familia pusieron varias reclamaciones al SES para que le operaran cuanto antes de la próstata porque pensaban que esa sería la solución. «Mi padre iba empeorando, las últimas semanas ya estaba en silla de ruedas. Entonces le llevé al traumatólogo Antonio Reigada, y según le vio ya fue buscando el cáncer. Le mandó una resonancia y ya tenía metástasis. Llegamos otra vez a Urgencias, y les dije: 'Venimos con lo mismo de siempre; pero hoy traemos este informe'. Lo vieron y se quedaron callados, y según ingresó duró 22 días. Ya fue directo a paliativos. Sabían que habían hecho algo mal. Nadie quería contar nada. No querían decir de qué se había muerto».

La familia indicó que si no se lo decían llamarían a un abogado para que se hiciera la autopsia. «Nos confirmaron que se había muerto de cáncer de vejiga. Si le hubieran hecho las pruebas que tenían que haberle hecho cuando fue al principio a Urgencias, mi padre no habría muerto, porque lo bueno de este cáncer es que si se coge a tiempo hay muchas posibilidades de curar. Siempre me arrepentiré de no haber llevado antes a mi padre a un sitio privado».

Al considerar que se había cometido una negligencia, la familia habló con el abogado Daniel Carrero y realizaron una reclamación al SES. La Junta de Extremadura ha reconocido el error tras abrir un expediente de responsabilidad sanitaria, en el que se reconoció que a José Magdaleno deberían haberle realizado pruebas que no se hicieron. La Junta ha aceptado indemnizar a la familia con 80.000 euros.

Los allegados de José Magdaleno animan a los usuarios del SES a quejarse cuando crean que no les atienden bien, y les pide que no tengan miedo a denunciar. «El colmo fue –indica la viuda, que el 23 o el 24 de octubre de 2018 llamaron por teléfono a casa y dijeron: '¿José Magdaleno?'. 'Sí. ¿Qué pasa?', dije. 'Es para avisarle que le vamos a operar'. Yo estaba calmada y le dije: 'Pues sentimos mucho no poder ir, porque José Magdaleno murió el 2 de octubre ahí, en el Hospital San Pedro de Alcántara'».