La marca 'low cost' de Carrefour se instalará en el antiguo Mercadona de El Vivero en Cáceres

Aunque los precios de la cesta de la compra parecen no tener techo, la red de supermercados no para de crecer en Cáceres, con ... la apertura de diferentes firmas de alimentación y productos de primera necesidad. Supeco, la marca 'low cost' de Carrefour, abrirá en el último trimestre del año en el local que dejó Mercadona en El Vivero, que cerró este establecimiento cuando inauguró en 2020 la tienda del centro comercial Ruta de la Plata.

En la calle Gredos desembarcó la firma valenciana en 2007 y su apertura generó 43 puestos de trabajo. El grupo Carrefour no puede concretar todavía cuántos puestos de trabajo generará este establecimiento ni la fecha concreta de apertura, aunque sí que operará en este 2022. El espacio ha sido remodelado y ya pueden apreciarse en la fachada el color corporativo, un amarillo vivo que no tiene similitudes con la marca Carrefour. Aún no están los rótulos comerciales.

La firma francesa anunció en 2010 el nacimiento de este nuevo sello, aunque en España no se produjo su lanzamiento hasta el año 2012 cuando abrió su tienda de Sevilla.

El de Cáceres no será el primer Supeco que se instala en la región. En el mes de noviembre se inauguró el de Navalmoral de la Mata, que fue el número 39 en toda España. Este espacio contrató a 41 empleados que recibieron formación en diferentes áreas comerciales. Los precios competitivos y asequibles en secciones como la carnicería la panadería son una de las fuerzas de esta cadena.

Según la información que aportó la firma en la apertura del de Navalmoral «el nuevo supermercado centra su oferta comercial en ofrecer el mejor precio en productos de alimentación entre los que juegan un papel predominante los proveedores locales y regionales extremeños». Estas tiendas incluyen un surtido específico orientado al sector de la restauración, como ocurre con otras firmas locales.

Austeridad

La austeridad en la forma de presentarse hasta el público es una de sus características: predominan los artículos presentados en cajas de cartón en pallets, sin 'virguerías' en la decoración. «Las tiendas de Supeco han simplificado hasta lo más mínimo las tareas y reduce los costes de distribución pero sin renunciar a una experiencia de compra plena para el consumidor, con el fin de proponer el mejor precio del mercado. El modelo de Supeco ha ido evolucionando desde su lanzamiento en 2012 pero su objetivo final se ha mantenido intacto: ofrecer al público una alternativa económica de supermercado, consiguiendo que 'SuperEconómico' sea una realidad», explicaba en nota de prensa.

«La cadena realiza una apuesta determinante por los productos frescos con mostradores de carnicería y charcutería, la panadería y frutas y verduras, donde hay una participación muy alta de productos locales. Además, también ofrece un amplio surtido de pescado congelado», añadía.

El área comercial del Vivero contaba con 69 plazas de aparcamiento cuando funcionaba bajo la firma de Mercadona.