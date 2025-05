Una máquina perfora una tubería de gas en las obras de Nuevo Cáceres

REDACCIÓN CÁCERES. Viernes, 30 de junio 2023, 07:42 Comenta Compartir

El incidente producido en el entorno en el que se ejecutan las obras del centro comercial de Nuevo Cáceres, donde se instalará en los próximos meses la firma Aldi, provocó expectación en el barrio y obligó a acordonar la zona. Durante la actividad de los trabajos, una máquina pesada perforó este jueves una tubería de la canalización de gas. No se provocaron daños materiales ni personales, indicaron en el Consistorio cacereño.

«Se ha roto una tubería por las obras de construcción», confirmaron en la empresa distribuidora. No obstante, desde Gas Extremadura se destacó, a su vez, que el accidente no supuso mayores molestias a los clientes, ya que el tramo afectado por la maquinaria no alimentaba a hogares ni negocios de la barriada.

La incidencia quedó resuelta con agilidad, se aclaró desde la gasista.