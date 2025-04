Los taxistas no llevarán a clientes muy ebrios en la Feria de Cáceres

Entre 6,20 y 6,70 euros cuesta durante el día una carrera en taxi desde el centro hasta el ferial (el viernes este importe ... se incrementa 1,17 por ser festivo), una cantidad a la que hay que sumar el suplemento nocturno. El camino podrían hacerlo casi a ciegas los conductores de los 75 taxis que operan en la ciudad y que afrontan estos días uno de los mayores picos de trabajo del año. La Feria deja beneficios en el cajón de los profesionales del volante tras verdaderos maratones de conducción, pero supone un reto sobre todo a partir de ciertas horas, cuando hay que lidiar con los que se han pasado de copas.

«Es complicado porque hay muchísima demanda de taxi, por mucho que estemos trabajando nunca vamos a tener la capacidad de atender todos los servicios», señala Jesús Barroso, un experimentado taxista que lleva 26 años en la profesión. A estas alturas no parece asustarle demasiado enfrentarse al público de madrugada, porque desde hace unos años cuentan con ayuda. «Radio taxi contrata a coordinadores que nos organizan la parada y la cola en el ferial, los ponemos siempre en los eventos multitudinarios». ¿Pueden echar para atrás a personas que van ebrias? Indican que en un momento dado pueden pedir a los que no vayan en condiciones de viajar en taxi que se esperen. No es frecuente, señala Barroso, pero más de un taxista ha tenido que enfrentarse a una vomitona en su coche. En este caso, si los desperfectos son grandes, la ordenanza indica que el usuario debe hacerse con los gastos de la limpieza y si se niega puede llamarse a la Policía Local para que levante atestado. «Si te vomita en unas cantidades muy exageradas no puedes seguir trabajando», indica. Pero no es algo propio de la Feria solo, todo es cuestión de estadística, y ahora llevamos a mucha gente, a mí en todos los años que llevo trabajando solo me ha ocurrido una vez».

Mascarillas

Estos coordinadores llevan también mascarillas para los usuarios, ya que aún es obligatorio en todos los medios de transporte públicos.

Francisco Pavón lleva 11 años al frente de su taxi en Cáceres. Él también ve el panorama sin dramatismos, aunque, antes de que se implantara la figura del coordinador todo era más complicado. «Una vez en la Feria viniendo la gente a coger el taxi me rompieron un retrovisor, ahora ha mejorado mucho». También sufrió una pelea en las proximidades de donde tenía el coche aparcado. Pavón se sacude las ganas de Feria cogiéndose un día para disfrutar entre casetas y atracciones.

Los conductores de autobuses también tienen que lidiar con el reguero de usuarios que durante estos días utilizan el servicio especial, que cuesta 1,30 euros y cubre el trayecto entre la Avenida de Alemania el Ferial desde las cinco de la tarde. César Mateos, responsable de la empresa concesionaria Subus indica que la figura de los inspectores controlan el orden en las paradas del autobús, pero que nos suele haber problemas porque el flujo se reparte a la largo de muchas horas y la situación es llevadera.