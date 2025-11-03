HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manolo García en el concierto que ofreció este domingo en Cáceres. Cristina Núñez

Concierto

Manolo García, insurrección y gloria en Cáceres

El cantautor barcelonés inició este domingo su gira en un Palacio de Congresos lleno en el que recorrió, ante más de 1.200 personas, su nuevo disco y sus grandes clásicos

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

Es probable que el domingo por la tarde sea el momento más deprimente de la semana, esa hora violeta en la que ya se barrunta ... el maldito lunes, otra vez. En ese momento, ocho de la tarde, Manolo García consiguió hacer olvidar al público cacereño el reloj y el calendario. «El tiempo no existe», llegó a decir en un momento de su largo concierto (cerca de dos horas y media, con un pequeño descanso) este domingo, el kilómetro cero de la gira de presentación en teatros de 'Despaires poligoneros', su último disco, que llegará a 15 teatros o auditorios más aparte del Palacio de Congresos. Lo ha vendido todo, pero cualquiera que le vea actuar podría jurar que él mismo pagaría por paladear esa fusión con el público, ese cariño en vena que le entregan, a espuertas, sus fieles. Y los fieles de Manolo García no son, precisamente, de los que pasaban por ahí. Son de los que ya peinan canas y vivencias cocinadas al calor de esos ritmos pop con quejío y esas letras entre lo enigmático y lo inspirador. Himnos, realmente son himnos. Más de 1.200 personas se los gozaron la noche del domingo en Cáceres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  4. 4 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  5. 5 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  6. 6 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  10. 10

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Manolo García, insurrección y gloria en Cáceres

Manolo García, insurrección y gloria en Cáceres