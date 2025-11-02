Manolo García convierte Cáceres en el kilómetro cero de su nueva gira

Cáceres se convierte esta noche en el kilómetro cero de la nueva gira en teatros del artista barcelonés Manolo García, que a las 20 ... horas inicia el tour que acompaña el lanzamiento de su décimo disco en solitario, publicado el viernes, 'Drapaires poligoneros'. El artista ha vendido todas las entradas no solo para la cita del Palacio de Congresos de Cáceres sino para todas la de su gira, que hasta enero llegará a 16 ciudades españolas, incluidas grandes ciudades como Madrid, Sevilla o Valencia.

En este nuevo trabajo el veterano artista vuelve a la música en solitario –aunque en primavera comenzará una nueva gira con El Último de la Fila. El título del trabajo– que cuenta con 15 cortes y ha sido producido por el propio García- es en catalán y hace referencia a una diversidad cultural, algo que a su juicio, está dejando de existir, tal y como reconocía en una entrevista a la agencia Europa Press.

«He nacido en Barcelona, soy bilingüe: hablo castellano mayormente pero también hablo catalán y me gusta la diversidad cultural. Me gusta que se hable en galego, que se hable en euskera que se hable en francés. Me gustaría que hubiera más tascas de comida popular y menos cosas americanas. Me gustaría ir un día a China y que China fuera China, fascinante. Y que Madrid fuera Madrid, fascinante. Pero estás en Madrid o en Pekín y hay las mismas marcas, las mismas autovías con los mismos puentes de cemento iguales clavados. Sí, globalización. Pues no. Hace cinco minutos, hace 300 años, el mundo era diverso, era sorprendente. Ahora es aburrido. Puede llegar a ser aburrido», reflexionaba el músico, de 70 años.

Vínculo con la región

García vuelve a reencontrarse con sus incondicionales de una región a la que nunca pierde de vista. En marzo del año pasado actuó en Cáceres y en Herrera del Duque. En una entrevista concedida a este diario explicaba que para él Cáceres es un ritual.» Suelo ir siempre a un restaurante que me encanta, pero no voy a decir cuál es. Y voy siempre a lo antiguo de Cáceres, me interesa su pasado romano, árabe... y siempre que vuelvo lo revisito, como hago con Mérida o aquellas ciudades que tienen un legado histórico que me interesa. Me entusiasma ver una piedra, un dintel, una ruina, unos cimientos de una casa antigua y Cáceres, igual que otras ciudades del país, tiene un patrimonio que es de todos y es para disfrutarlo», detallaba.

Ahí reconocía continuar con el vínculo que le une a Adenex, asociación con la que ha colaborado. «Extremadura es una comunidad rural y a mí el mundo rural me gusta, no creo en la civilización urbana, en la modernidad mal entendida. Acepto el progreso, pero veo muchos baches, mucha sinrazón, muchos sinsentidos en la manera de funcionar el mundo moderno y neoliberal, muchas fallas. Extremadura siempre me ha llamado la atención, igual que otras comunidades donde lo preponderante es la agricultura. Todo eso me gusta porque pienso que es lo único que necesita el ser humano: techo y comida. Y no hace falta techos muy ampulosos y mucha comida, sino para todos».

Manolo García, explica la biografía que puede leerse en su página web arrancó su carrera con Quimi Portet en Los Burros y El Último de la Fila. En 1998 empezó una carrera en solitario «que le ha encumbrado a la altura de las mejores leyendas de nuestro pop.

Su música es «sin artificios, pop brillante y contagioso, optimismo a raudales, composiciones que parece que hubiesen existido toda la vida, pero que solo él ha sabido atrapar».

Manolo García ha publicado libros de pintura y fotografía como 'De arrebatadora vida' (1992) y 'Vacaciones de mí mismo' (2004). Ha expuesto en repetidas ocasiones su obra gráfica y se puso detrás de la cámara para dirigir sus propios videoclips. Inquieto como pocos, ha aprovechado el tiempo transcurrido desde el álbum Geometría del rayo (2017) para regresar a la literatura con su cuidada y personal poesía. Lo hizo con 'El fin del principio' un discurso de vida, amor y posicionamiento con forma de poemario.