Manolo García durante una reciente entrevista con Europa Press en Madrid. HOY

Manolo García convierte Cáceres en el kilómetro cero de su nueva gira

El cantante elige el Palacio de Congresos de la capital cacereña para iniciar el tour de su disco 'Drapaires poligoneros'

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:04

Cáceres se convierte esta noche en el kilómetro cero de la nueva gira en teatros del artista barcelonés Manolo García, que a las 20 ... horas inicia el tour que acompaña el lanzamiento de su décimo disco en solitario, publicado el viernes, 'Drapaires poligoneros'. El artista ha vendido todas las entradas no solo para la cita del Palacio de Congresos de Cáceres sino para todas la de su gira, que hasta enero llegará a 16 ciudades españolas, incluidas grandes ciudades como Madrid, Sevilla o Valencia.

