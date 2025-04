Manolo García, Camela y Ángel Martín, en la nueva temporada del Palacio de Congresos de Cáceres

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá en los próximos meses las actuaciones del dúo musical Camela, el cómico, guionista y presentador, Ángel Martín Gómez ... o Manolo García, uno de los cantautores catalanes que más éxito tienen en España, entre otros artistas

El adelanto de la programación que ya ha hecho público el Palacio de Congresos señala para el 30 de septiembre la representación de 'La ansiedad no mata, pero fatiga', un espectáculo a cargo de Rafa Blanca y Patricia, una de las psicólogas más influyentes del país. El objetivo es que los espectadores salgan del teatro más felices de lo que entraron con ese toque de humor para el disfrute de la obra, además de dar unos trucos para lidiar con problemas como la ansiedad. El horario de inicio será a las 20:00 horas, con un precio de 20 euros.

El 29 de octubre Martita de Graná, una monologuista reconocida con más de un millón de seguidores en Instagram, presentará su espectáculo 'Martita Sea'. Su humor refleja experiencias comunes de las mujeres desde la perspectiva de una mujer de 30 años en el siglo XXI. Este año, Marta recogió el premio a la mejor cómica del 2022 entregado por los reconocidos actores Antonio Resines y Santiago Segura. El premio lo ganó junto a su compañero Leo Harlem en la gala Premios Berlanga del Humor. La función comenzará a las 19:00 horas, con un precio de 20 euros y una edad recomendada a partir de los 16 años.

Tributo a Dire Straits

El grupo tributo Brothers in Band incluirá a Cáceres en su Tour Europeo el 10 de noviembre para presentar 'The Last Tour of Dire Straits'. La banda tendrá nueve músicos en escena: guitarra solista, guitarra rítmica, bajo eléctrico, pianista, teclista, baterista, percusionista, saxofonista y el tan característico Pedal Steel Guitar. No faltará la voz del vocalista italiano Ángel Fumarola.

La hora del encuentro será las 21:00 horas y el precio fijado para disfrutar de la banda que recrea la mítica gira de Dire Straits de principio de los noventa, que pasó por Cáceres en agosto de 1992, es de 33 euros.

Con la publicación de su nuevo disco, titulado 'Que la música te acompañe', el grupo Camela, llegará al Palacio de Congresos el 24 de noviembre 2023 para ponerlo patas arriba y hacer disfrutar al público cacereño con su estilo musical tecno-rumba. Dioni Martín Lobato y Ángeles Muñoz Dueñas son desde hace décadas los más populares de su género. El horario previsto será a las 21:30 horas con un precio que varía desde los 45 a los 30 euros según la cercanía al escenario.

Con 'Punto para los locos', el actor, presentador y cómico Ángel Martín intentará en 75 minutos concienciarnos de que la locura está ligada con el volumen que tiene la voz de tu cabeza y cómo lidiar con ella ante los problemas. El espectáculo será el 25 de noviembre a las 20:00 horas y está recomendado a mayores de 16 años con el precio de 20 euros.

El baile clásico, también será uno de los platos de esta programación. El famoso Ballet de Kiev, con 'El lago de los cisnes' llegará a la ciudad el 30 de noviembre a las 20:30 horas. Este evento costará entre 26 y 30 euros.

Para el 16 de marzo de 2024 está anunciado el concierto del reconocido cantautor y compositor Manolo García. Tras su exitosa Gira 2022, dónde colgó el cartel de no hay billetes en todos sus conciertos, el fundador de bandas míticas como Los Burros y El Último de la Fila llegará a Cáceres la próxima primavera. Entre sus temas más conocidos se encuentran 'Pájaros de Barro', 'A San Fernando un ratito a pie y otro caminando' o 'Nunca el tiempo es perdido'. Este espectáculo se dará a las 20:30 horas.

Las entradas para todos los espectáculos anunciados en elPalacio de Congresos se encuentran disponibles para su compra, menos las de Manolo García, que están agotadas.