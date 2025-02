Manifestantes del no a la mina protestan contra Pedro Sánchez y Salaya en Cáceres

El 'no a la mina' se ha colado en la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Cáceres. 250 personas se han manifestado a ... las puertas del Palacio de Congresos antes del acto en el que participa el líder del PSOE, Pedro Sańchez, para apoyar la candidatura de Luis Salaya a la alcaldía.

Con camisetas y pancartas de 'no a la mina', han intentado hacerse oír. 'Cáceres no se vende, Cáceres se defiende', 'un buen alcalde no consiente la mina', 'contando mentiras quieren meter la mina' o 'Salaya vete al Himalaya', son algunas de las consignas que se han escuchado. Sin embargo, no han llegado a Sánchez, pues la Policía Nacional no ha permitido a los manifestantes acercarse a la puerta principal. Además, Sánchez ha entrado por otra puerta al edificio.

Los manifestantes llevaban varios días anunciando esta convocatoria porque consideran que Salaya «ha pasado de oponerse a la mina y no fiarse de la multinacional minera, a venderse comentando en los medios cuál de las tres localizaciones prefiere para la planta de procesamiento».

Quienes se han concentrado a las puertas del Palacio de Congresos han mostrado así su oposición a lo que consideran «un peligroso cambio de postura». Además, el portavoz de la plataforma convocante, 'Salvemos la Montaña', ha pedido a Salaya que incluya en su programa electoral su posición sobre la mina de una manera clara.

En el acto en el Palacio de Congresos también participan el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y la diputada socialista en el Congreso de los Diputados y secretaria local en Cáceres del partido, Belén Fernández.

No es la primera vez que las voces críticas a la puesta en marcha de la mina de litio en Cáceres se manifiestan en actos y ante representantes políticos.

A mediados de febrero un centenar de profesores, estudiantes y personal de la comunidad educativa protagonizó una protesta en el campus de Cáceres antes del comienzo de una jornada denominada 'Proyectos con anclaje territorial en Extremadura', a la que estaban invitados los impulsores de la mina de litio en Valdeflores, en la Montaña cacereña; así como Fernández Vara y Salaya,

En esa ocasión, los manifestantes portaron pancartas del 'No a la mina' que acompañaron con gritos de 'Fuera la mina de la universidad' en alusión a los acuerdos adoptados por la UEx con la empresa Extremadura New Energies.

Más reciente fue la concentración que también protagonizaron los cacereños contrarios a la mina en el pasado Festival de Cine Español de Cáceres, a las puertas del Gran Teatro. Allí, el 4 de marzo, unas 300 personas contrarias al proyecto minero protestaron contra el patrocinio de la empresa que promueve esta industria.