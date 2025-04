Maltravieso agota las plazas para visitas antes de iniciar la obra de la neocueva

Cristina Núñez Cáceres Martes, 1 de abril 2025, 07:30 Comenta Compartir

La cueva de Maltravieso cuelga el cartel de no hay billetes. Los visitantes que deseen adentrarse en el lugar que acoge las pinturas rupestres ... más antiguas del mundo (66.700 años) no podrán hacerlo hasta que no lo permita la obra de la neocueva, que arrancará en los próximos meses. En el mes de julio el desarrollo de estos trabajos, que aún no han comenzado, hará inviables estas visitas, tal y como muestra la web de reservas. Alrededor de 200 personas visitan la cueva de Maltravieso al año, un recorrido de 90 metros que pueden descubrir cinco personas a la semana, los viernes a las 11 de la mañana, y que desde principios de año ya no es por sorteo, sino que los viajeros pueden reservar para una mejor organización de las visitas.

En marzo de 2019 se anunció que, por primera vez, la cueva de Maltravieso podría recibir visitas guiadas, un programa experimental que duraría un año. La pandemia se coló en medio de este proyecto y las visitas se suspendieron hasta finales de 2022. Se inauguró una etapa en la que se llevó una política restrictiva respecto a la anterior, y en lugar de 12 personas a la semana se procedió a una reducción a cinco, ya que se comprobó que los parámetros precedentes eran negativos, con contaminación microbiológica, contenido de C02 y florecencia de hongos. Hace un año y medio, en septiembre de 2023, se anunció que se prolongaba la iniciativa de la manera establecida, por lo que había que coger cita y después entrar en un sorteo, del que salían las cinco personas agraciadas para conocer este recurso acompañados de un técnico. Seis docenas de manos, líneas de puntos, discos y triángulos soplados en rojo, triángulos, trazos pareados y otra simbología, además de figuras animales tanto pintada como grabada pespuntea el recorrido de la visita de Maltravieso, que dura aproximadamente una hora y que transita por las rutas trazadas por los peones camineros de la Diputación después de que Carlos Callejo, el estudioso que halló las pinturas rupestres en 1956, empezara a interesarse en estos restos únicos. Science La atención sobre Maltravieso se multiplicó a partir de febrero de 2018, cuando la revista Science se hizo eco de nuevos estudios de datación llevados a cabo por un grupo de investigación europeo que concluyeron que una de las pinturas que se hallan en las paredes de esta oquedad tiene una antigüedad de al menos 66.700 años, más del triple de lo que se estimaba hasta el momento, ya que la edad de las célebres manos en positivo y negativo se fijaba en 20.000 años. La noticia, que tuvo una enorme repercusión generó también controversia científica. Seis años después un nuevo estudio internacional con la técnica U-Th (Uranio-Torio) ratifica la antigüedad de 66.700 años de las pinturas rupestres de la cueva de Maltravieso, lo que refuerza la investigación ya hecha pública hace seis años en la revista Science. Recientemente se hicieron nuevas dataciones con dos laboratorios diferentes que vivieron a colocar a Maltravieso como referencia del estudio del neandertal, la especie humana más cercana a nosotros. Vivieron unos 300.000 años, hasta que, coincidiendo con la llegada de los humanos modernos, desaparecieron hace unos 35.000 años por motivos que genera un intenso debate e infinidad de ensayos. La réplica reproducirá un 60% de la cueva original, que incluye las galerías más importantes, desde la sala de columnas hasta la sala de la chimenea. Así, tras su montaje y acabados, el centro contará con una reproducción a tamaño natural del espacio principal de la cueva y sus salas-pasillos laterales-galerías secundarias. El pasado 13 de febrero el proyecto de la neocueva recibió el visto bueno ambiental de la Junta de Extremadura. Se trata de una réplica de la cavidad cacereña para su investigación y difusión por su interés patrimonial y turístico, y la integración de las parcelas afectadas en el Plan Especial de la cueva. Los terrenos, al lado de la cavidad, se sitúan en suelo urbano que forma parte del sistema general de zonas verdes y espacios libres, no están incluidos en ningún espacio de la Red Natura 2000 y carecen de valores ambientales de interés, por lo que el proyecto obtiene el informe ambiental estratégico positivo. El espacio de la cueva, de protección total, cuenta con una superficie cercana a los 6.680 metros cuadrados. Ahora, se podrá añadir al Plan Especial el terreno donde se construirá la neocueva, de algo más de 13.600 metros cuadrados, y otra parcela de 10.000 metros cuadrados con uso de equipamiento cultural El Ayuntamiento prevé que las visitas a la neocueva alcancen unos ingresos anuales de 657.000 euros, un dato estimado que se refleja en el Plan Especial presentado teniendo en cuenta un precio medio de diez euros por entrada y unos 180 visitantes al día de media. Viaje a la historia para 60 personas 60 personas (cinco cada viernes excepto los festivos) podrán adentrarse hasta el mes de julio en la cueva rupestre de Maltravieso. Se trata de los últimos visitantes antes de que lo permita la construcción de la neocueva, que tiene un plazo de ejecución de 22 meses y un presupuesto de 1,7 millones de euros. Actualmente, en el centro de interpretación de la cavidad, que se encuentra en la explanada de Maltravieso y que visitan numerosas excursiones de escolares de la ciudad existe una la recreación en 3D que da la posibilidad de estudiarla sin tener que acceder a ella y sin que se produzca riesgo de contaminación. En 2022 se restringió el número de personas que podían contemplar las pinturas por el riesgo de contaminación. La réplica de la cueva reproducirá un 60% de la cavidad original, que incluye las galerías más importantes.

