Malpartida de Cáceres brilla en la Pedida de la Patatera

Como la fiesta en la que «damos de comer a todo el que viene» definen los vecinos de Malpartida de Cáceres su popular Pedida de ... la Patatera. Una celebración que este martes devolvió la algarabía a las calles de la localidad tras la suspensión del año pasado. El pueblo de las cigüeñas y los Barruecos recuperaba este Martes de Carnaval su arraigada fiesta de Interés Turístico Regional. El municipio, que celebra unos intensos carnavales con gran participación ciudadana, revivió el jolgorio de 'la patatera', amenizada por varias charangas que sacaron a cientos de malpartideños a la calle en una jornada en la que acompañó el tiempo.

Ampliar Imagen del multitudinario desfile por las calles de la localidad. A. M.

«Es la tradición que hemos tenido siempre, nos lo han inculcado desde chicos y une a todo el pueblo», comenta el grupo de amigos 'Los chatarras' minutos antes de que su alcalde, Alfredo Aguilera, dé el pistoletazo de salida con la bienvenida a la multitud de personas congregadas en la plaza de los Pucheros.

«Bienvenidos todos porque hoy todos somos malpartideños, así que nadie está fuera de su casa, hoy Malpartida es la casa de todos», pronunciaba el regidor poco antes de la una del mediodía, cuando el confeti y los cohetes lanzados desde la balconada del Ayuntamiento inauguraban una fiesta que los malpartideños esperaban con ganas.

Ampliar El matrimonio formado por Nina Agúndez y Andrés Granado. a. m.

«Este año estamos muy contentos de poder salir, es una alegría y una ilusión», cuenta el grupo de amigas 'La superpandi', ataviadas con vistosas vestimentas que se han ido imponiendo en los últimos años frente al traje típico. «No es el tradicional del pueblo pero ahora metemos más colorido», confiesan. Mientras, los hombres visten el atuendo de labrador –muchos con las alforjas al hombro– en el transcurso de un pasacalles que simboliza la antigua pedida de la patatera; cuando los quintos del año llamaban a las casas pidiendo viandas para celebrar su quinta y recibían el modesto embutido que ha coronado de fama a Malpartida, su morcilla patatera.

Estrambótico

La malpartideña Isabel Domínguez lucía un «estrambótico» conjunto –en sus propias palabras– confeccionado «a mi manera». No le faltaba detalle. El refajo, la faltriquera, la chambra, el mandil, la toquilla y una bolsa de pan. Todas las prendas del traje típico pero, eso sí, customizadas y con un toque 'british', una llamativa pamela que se diseña cada año. «Como no puedo ir a las carreras de Ascot yo me pongo el tocado en 'la patatera'».

Ampliar Isabel Domínguez lucía el traje típico pero customizado «a su manera». A. MÉNDEZ

Más de 2.000 raciones de este bocado se repartieron entre los asistentes a una fiesta «en la que damos de comer a todo el que viene», dice Nina Agúndez mientras avanza entre el multitudinario desfile de la mano de su marido, Andrés Granado, ambos vestidos de extremeños. «Es una armonía, se reúne toda la gente y se vive muy en comunidad», opina el hombre sobre esta costumbre que se recuperó con éxito en 1986.

En el concurso de carros del concurrido pasacalles se inscribieron más de una veintena de grupos, cuyos ganadores se conocerán el miércoles. Este premio se ideó hace una década para incentivar la participación del público joven y fomentar el ambiente que se crea en torno a estas carretas repletas de morcillas, tortillas de patatas, migas, aceitunas y otros productos extremeños que se van degustando durante el desfile.

«La tradición antes eran los carros de agua, donde se llevaban las viandas. Premiamos los mejores en cuanto a sus aspectos tradicionales y la indumentaria», explica María Paz Leo, técnico de Turismo del Ayuntamiento.

En 2020 la Pedida de la Patatera reunió a más de 10.000 personas. En esta edición, marcada aún por los coletazos de la pandemia, se han suspendido la discoteca móvil y la verbena popular para evitar aglomeraciones, algo que lejos de empañar el ambiente festivo devolvió su carácter más castizo a la celebración