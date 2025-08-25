Malpartida de Cáceres adjudica hasta 2050 la gestión de su residencia de mayores

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha adjudicado a la empresa Nexus Atención Integral SL la gestión del servicio de residencia de mayores con centro ... de día de la Residencia Municipal Santa Ana por un periodo de 25 años, hasta 2050. Es la misma empresa que lo gestiona actualmente.

La adjudicación se realiza por un periodo amplio, pues la empresa adjudicataria tenía que aportar un canon por gestión de 700.000 euros que se destinarán íntegramente a la finalización de la ampliación de la residencia, cuya primera fase se acabó en el mes de mayo.

Con esta obra, la capacidad de la residencia pasará de 30 plazas a 68, más las 45 plazas en el centro de día. De esta forma se atiende a la alta demanda de lista de espera existente, tanto para las plazas públicas como para las plazas privadas, que supera las 80 personas desde hace años.

Los precios para los residentes se van a reducir entre un 3% y un 4% con respecto a los actuales

El Ayuntamiento malpartidense ha destacado en una nota de prensa que con esta obra se garantiza, no solamente los fondos necesarios para finalizar la obra, sino también una serie de mejoras tanto materiales como en precios y servicios.

A nivel material, la empresa adquiere con las mejoras el compromiso de invertir unos 150.000 euros adicionales en renovación de mobiliario, enseres, ajuar, cuberterías, instalación de lavadora y secadora industrial, equipos generadores de electricidad para emergencias, renovación de la iluminación a LED, renovación de suelos de la cocina, bombas de aire acondicionado nuevas, etc. Además, todo el equipamiento y el mobiliario necesario para equipar las 38 nuevas plazas serán por cuenta de la empresa.

Otro beneficio de esta adjudicación es que se subroga todo el personal existente y se compromete la empresa a dar preferencia en las nuevas contrataciones, derivadas de la ampliación de plazas, a los malpartideños. Además, incluye una serie de servicios que antes eran discrecionales y previa contratación, a ofrecerlos gratuitos a los empadronados en la localidad.

Descuentos

Por último, entre las mejoras más destacables, destaca el abaratamiento de precios para los usuarios de plazas privadas, siendo los descuentos entre el 3% y el 4% de los precios actuales.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha señalado que «esta adjudicación es un ejemplo de cómo un ayuntamiento pequeño puede luchar contra el despoblamiento».

«No solo se posibilita la finalización de la ampliación de la residencia con fondos propios, ya que no se ha recibido subvención alguna para ello, sino que además se garantiza que nuestros mayores no tengan que irse fuera de su pueblo y ofrecemos puestos de trabajo estables para los malpartideños, convirtiéndose seguramente en el mayor yacimiento de empleo de la localidad, después del propio Ayuntamiento», ha resaltado Aguilera.