Malestar en Arroyo-Malpartida por la espantada del DJ contratado por el Ayuntamiento para la verbena

Manuel M. Núñez Cáceres Martes, 16 de agosto 2022, 07:13 Comenta Compartir

«La gente venía a preguntarme y no sabía qué decir. A medida que iba pasando el tiempo y no llegaba el DJ era peor». El relato es de Juan Manuel Martín, representante municipal en la barriada de Arroyo-Malpartida, a unos 17 kilómetros de Cáceres.

Estos días se celebraban las fiestas y el día grande quedó descolorido por la espantada del DJ contratado por el Ayuntamiento para la verbena. Fue el sábado 13. Los vecinos han mostrado su malestar por lo sucedido y en las redes sociales cuelgan imágenes del escenario vacío. «El Ayuntamiento de Cáceres nos concedió una verbena y nos han dejado plantados», se lamentan. En otros comentarios expresan su contrariedad por la falta de respeto con la que han sido tratados en unas fechas señaladas. Se da la circunstancia de que en este barrio las quejas se han venido sucediendo en los últimos años por lo que los vecinos consideran una situación de abandono. Así ha ocurrido con las comunicaciones con la capital por autobús, el mal estado de las viviendas de Adif, el mantenimiento de los espacios públicos o los problemas con la depuración de aguas.

El sábado, cuando pasaban las doce de la noche y el artista invitado seguía sin venir, todas las miradas se dirigieron a Juan Manuel Martín, que dio todas las explicaciones que pudo. El problema era que el interesado no respondió a las llamadas de teléfono que se le hicieron con lo cual hasta horas después no se pudo saber con exactitud lo que había ocurrido. «No atendía las llamadas. No cogía el teléfono a nadie, pero es cierto que luego llamó para pedirnos disculpas. Nos dijo que había sido un despiste con el día y que en 14 años de profesional nunca le había pasado», relata el representante de la Alcaldía en la Estación Arroyo-Malpartida.

Andrés Licerán, concejal de Servicios Públicos, indica que se está valorando sancionar a la empresa contratada o que compense al municipio con otra actuación. Se baraja el 8 de septiembre. «El problema es que las fiestas ya acaban y hacer un concierto otro día no sé si será posible. El daño ya está hecho aunque el día de Extremadura se podría valorar. ya veremos», sugiere Juan Manuel Martín.

No obstante, el representante municipal puntualiza que, aunque con retraso y sin luces ni demasiado acompañamiento , un DJ improvisado pudo al menos amenizar la jornada. «Hicimos una gestión con el DJ que venía el domingo y pudo enviarnos a alguien. Por lo menos pudimos organizar algo, pero a mí me pidieron explicaciones y hasta me llamaron de todo», confiesa Juan Manuel Martín, que hubiera esperado otro sábado para las fiestas de agosto.