Mago de Oz y Ayax y Prok se suman al cartel de Extremúsika en Cáceres

Los días 12,13 y 14 de octubre se celebra en Cáceres Extremúsika. Tras desvelar por sorpresa la actuación bomba del artista top del momento, ... Quevedo, la organización anuncia nuevo avance con 20 grupos y artistas de ritmos urbanos, rock, fusión, electrónica y más cositas buenas.

Los gemelos más famosos del mundo del rap y que se llevan a todo el público de calle, Ayax y Prok encabezan este adelanto. Junto a ellos un grupo que ha creado su propio estilo dentro del rock y que pasarán a la historia del rock metal hispano, Mago de Oz.

También veteranos y con mucha fuerza otros dos clásicos, por un lado Obus que continúan abanderando el rock patrio y por otro lado Boikot, un grupo donde los haya, que no entienden de tiempo porque siempre están en el adecuado, últimamente con guiños al folclore más punk y festivo. Y este apartado lo cierra Los niños Jesús, la banda liderada por el popular presentador televisivo Jordi Évole, de raíz extremeña.

Del género urbano trapero y rapero estarán Rvfv, un protagonista absoluto de esta era como es Fernandocosta, el gallego Hard Gz, el flow de barrio de La Pantera, la rapera trakatá canaria Ptazeta y las chicas de la periferia, La ninyas del corro.

En la lado más fusionero y mestizo estará nbandas como la de Cornellá, Muyayo Rif y su punk, ska, reggae, latin-rock. Entre la fusión más pegadiza también se mueven los madrileños Tu otra bonita. En electrónica la pista de baile será para Fernanda Martins, Horacio Cruz, Xenia y Nando Rodríguez.

Como fin de fiesta la electrónica del joven dj y productor Zaidbreak y We are not DJ'SW. La apuesta local en esta ocasión son la banda A tiro.