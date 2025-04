La magia de Luis Casero y el pederasta del cine del obispo

Con el tiempo he aprendido que las peticiones de los muertos hay que cumplirlas para que no se te complique la vida; por eso no ... pude nada más que asentir, cuando Sanjosé me dijo:

–Guinea está descuidando el oficio, hace tiempo que no hace una foto buena.

–¿Y qué quieres que le haga yo? –le dije mientras escribía sobre un pederasta condenado por difundir en internet, desde su ordenador, agresiones sexuales a bebés y a niños pequeños; por desgracia, el pan nuestro de cada día últimamente.

–Hay que motivarle, como cuando le llevaste a ver a maese Múñez. Mira, queda con Luis Casero en su estudio; te lo llevas y que le enseñé fotos, que aprenda de su magia.

Dicho y hecho. Al atardecer, terminado el trabajo del día, estábamos con el fotógrafo que nació el 8 de marzo de 1949, según el mismo dice: «Gracias a Dios en Cáceres, el día de San Juan de Dios, patrón de los pobres y desvalidos».

Casero nos recibió amable. Nos puso aguardiente gallego, y nos empezó a enseñar fotos. A Guinea le gustaban mucho las técnicas, que llevaban mucho trabajo, las de infrarrojos, de contraste de colores, las hechas con las cámaras de placa Linhof. A mí las que reflejaban el paso de la vida y la muerte... Allí estaba Serrat antes de actuar en la plaza de toros de Cáceres con los músicos cacereños Luis Regidor (muerto en 2012 con 64 años) y Curro Álvarez (nos dejó en 2003 con 53 años); la cantaora de saetas Teresa 'La Navera' (fallecida en 2003 con 91 años); Paco Ibáñez con Pepe Higuero (se nos fue en 2020 con 73 años); Pablo Castellano con Manuel Veiga (muerto en 2010 con 75 años); la imagen del encuentro de la bailaora Cristina Hoyos con la bailarina Alicia Alonso (dejó de vivir en 2019 con 98 años); Javier Krahe en Zahara de los Atunes (murió en 2015 con 71 años); el pintor Carlos Pazos (se fue el año pasado); el famoso indigente de Cáceres Manolo Winston (murió en 2012, con 56 años); Raimundo Amador, amigo de Luis Casero, con Manuel Molina, el de 'Lole y Manuel' (falleció en 2015 con 66 años), y con Carlos Lencero (muerto en 2006 con 54 años, incinerado con un ejemplar de Moby Dick, y sus cenizas esparcidas en el río Guadiana a su paso por Badajoz). «Se nos está muriendo mucha gente; cualquier día nos toca», le dije a Luis Casero que, vitalista como siempre, no me hizo ni caso.

Se puso a hablar de su infancia, de cuando se escaqueaba de las clases del colegio de San Antonio (cuando estaba en la calle Margallo), y se iba al Paseo Alto. Habló del dinero que ganó con su padre Miguel Casero Bravo, comercial, agente de seguros y de la propiedad, «mi padre trabajó mucho con el mayor constructor de Cáceres: con el obispo Llopis Ivorra», dijo. Recordó cuando él se hizo empresario, de cuando se arruinó con 33 años y empezó a vivir de la fotografía. Yo escuchaba algo descuidado, mientras miraba buenas fotos, hasta que empecé a prestar atención al oír está conversación:

–Ocurrió una cosa curiosa en Cáceres cuando éramos niños.

–¿Ah, sí? –le dijo Guinea.

–Íbamos al cine del obispo. ¿Sabes dónde estaba?

–No.

–En el mismo Obispado, en la plaza de Santa María. Pasabas el pasillo de entrada, llegabas al claustro y en un salón estaba un cine con bancos corridos. Allí había sitió para 50 o 70 niños, a cien no llegaba.

–¿Y qué pasó?

–Íbamos los niños de 9 a 12 años, que entonces todos teníamos calzonas. No te compraban un pantalón largo hasta que no eras bien mayor. Y resulta que en todas las sesiones había un tío que nos metía mano en las piernas, mientras veíamos las películas de vaqueros o de Tarzán. No sabíamos qué hacer hasta que nuestro amigo (dijo el nombre y dos apellidos), que ahora es empresario, nos dijo: «Dejádmelo a mí»

–¿Qué hizo?

–Le cogió a su madre una aguja de esas pequeñas, las de hacer ganchillo. Estábamos en el cine, y él le dejó que le acariciara la pierna un rato, hasta que le clavó la aguja con todas sus fuerzas en la mano.

–¡Madre mía! y ¿qué pasó? –pregunté yo metiéndome en la conversación.

–¡La qué se lio! Encendieron las luces y allí estaba el tío sangrando. ¡Menudo escándalo! Cerraron el cine por un tiempo.

–Y dices que aquel niño vengador es el empresario...

–¡Oye, Sergio, que te conozco! No me la líes. No me metas en un jaleo...

–Pero bueno, ¿Y quién era el pervertido? Tendría que llevar la mano vendada durante semanas ¿No sería alguien de sotana?

–¡Qué no, Sergio! ¡Qué no te lo digo! Que me vas a complicar la vida.

–Hombre...

–¡Qué no...!

Y no hubo manera de sacarle nada más.

Me fui de su casa soñando con pervertidos delante de sus ordenadores, a los que por arte de magia alguien les clavaba, desde la pantalla, agujas de ganchillo en sus pervertidas manos sobre el teclado, manos asquerosamente blandas con dedos de babosa.