'Maestros de la Costura Celebrity 2' elige una joya cultural de Extremadura como escenario de su programa El talent de Televisión Española rodó ayer en el Museo Helga Alvear de Cáceres una de sus pruebas por equipos

Este miércoles, 3 de diciembre, el talent show 'Maestros de la Costura Celebrity 2' escogió la ciudad de Cáceres como enclave para rodar una de sus pruebas por equipos. El programa de Televisión Española se trasladó concretamente al Museo Helga Alvear, donde los aprendices realizaron una prueba en la que se unió el mundo del arte con la moda.

Allí, la presentadora placentina, Raquel Sánchez Silva, y el jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier guiaron a los concursantes VIP en una prueba por equipos que podremos ver el próximo año.

Cuándo se estrena 'Maestros de la Costura Celebrity 2'

La segunda edición del talent 'Maestros de la Costura Celebrity' se emitirá a partir del año que viene.

La modelo, actriz y presentadora Jaydy Michel, el cantante Mario Vaquerizo, el estilista y diseñador de moda Josie, los actores Pepón Nieto, Jazz Vilá, Mariola Fuentes y Silvia Marty, el piragüista olímpico Pau Echániz, la compositora y cantante Beatriz Luengo y los gemelos modelos Edu y Jorge Román serán los aprendices que, durante las semanas de competición en el programa, descubrirán las principales técnicas de costura y confección, reproducirán diseños de alta costura y darán vida a las telas hasta convertirlas en todo tipo de prendas.

Con la grabación de 'Maestros de la Costura Celebrity' en el Museo Helga de Alvear, Cáceres se convierte en el epicentro del diseño nacional.

Esta colaboración, impulsada por la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres y Extremadura Avante, con la colaboración del Museo Helga de Alvear, fusiona la alta costura con el arte contemporáneo y el Patrimonio de la Humanidad, proyectando la imagen de la región como un destino de turismo cultural y creativo de primer nivel.