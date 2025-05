Una madre extremeña denuncia acoso escolar: «Le daban capones y le insultaban»

Alicia, nombre ficticio, es una de las personas que se ha acercado a Acoes (Asociación contra el acoso escolar de la provincia de Cáceres) para ... afrontar el acoso que estaba sufriendo su hija, que estudia en un centro escolar de Cáceres del que también prefiere no dar su nombre. Su hija tiene autismo y cuenta con adaptaciones curriculares. «Al principio no le das importancia a todas estas cosas», relata esta mujer. «En el colegio yo iba con una bolsa de piruletas en el bolso y las repartía entre todos los niños que se quejaban de mi hija, simplemente porque ella cayera bien». En el paso del colegio al instituto esta madre empezó a ver «cosas raras». En el grupo de Whatsapp, explica «había muchísimas faltas de respeto, palabras obscenas». Empezaron a saltar las alarmas. «Iba a recogerla y veía cómo la hacían el paseíllo, le daban capones, le insultaban...».

Actitud

Llegó el momento en el que pensó que el asunto empezaba a ser grave. «Llegaba y se tiraba en la cama, no me habla, no me ha contado nada, la veo tristona o contestona, un día la vi muy alterada». Ese día la niña le dijo a su madre que iba a lesionarse para que la llevaran al hospital y arreglararan lo que le pasaba en la cabeza. Alicia hizo copia del móvil para poder tener acceso y vio cómo le habían pasado un listado de formas para suicidarse, además de numerosas agresiones verbales. Constató también que había un menudeo de agresiones físicas. «Solicité el protocolo de acoso escolar en el instituto, que me ayudó a redactar Acoes». En paralelo, la niña empezó a ser tratada por el psiquiatra.

Empezó un proceso en el que la niña tuvo que señalar a los compañeros que le hacían bullying. «Tomaron una medida llamada convivencia, unas charlas para que los niños se llevaran bien entre ellos». Tras un mes se cerró este protocolo desde el centro, consideraban que no había bullying «porque decían que cuando mi hijo la insultaban ella también insultaba, no hicieron nada pero mi hija se ha intentado suicidar hasta en tres ocasiones». Gracias a una grabadora que llevaba su hija en el abrigo sin saberlo pudo comprobar que el acoso que sufría no era una invención. «Me sirvió para saber que era real», indica la madre de esta joven.

Dice que actualmente su hija ha adoptado una posición pasiva ante el entorno, con un pequeño grupo seguro en el que no está agredida.