Una madre de Moraleja es condenada por guardar cinco kilos de hachís a su hijo camello Estaban en el armario de la habitación del hijo, asegurando ella que no tocaba sus cosas desde que se había independizado hacía cinco años

Martes, 12 de julio 2022

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a una madre de Moraleja a un año de prisión y pagar una multa de 26.329 euros, por esconder la droga con la que traficaba su hijo. El 20 de mayo del año pasado los agentes registraron su casa, y en una de las habitaciones, en un armario, hallaron 24 bolsas de plástico, la mayoría envasadas al vacío, que contenían un total de 4.840 gramos de hachís.

La madre aseguró que ella no sabía nada de la droga, porque esa era la habitación del hijo, que se había marchado de la casa hacía cinco años al echarle su padre, y ella solo entraba en la habitación para limpiar por encima de vez en cuando. Explicó en su declaración ante el tribunal, que su hijo había estado viviendo con ellos hasta que se fue a vivir con la novia tras discutir con el padre.

El padre declaró que le había echado de la casa ya que vio que su hijo aunque no trabajaba tenía dinero y consumía drogas. Dijo que no pensaba tolerar a alguien así en su casa. Aseguró que su mujer no sabía nada de que en la habitación del hijo hubiera droga.

El hijo también declaró que su madre no sabía nada del hachís y que de vez en cuando iba a la casa de sus padres para coger algo de droga cuando ellos no estaban. Su padre trabaja fuera y su madre no suele estar mucho tiempo en la casa.

En el registro se encontró también una bolsa pequeña con 34 gramos de hachís, que estaba en una alacena de la cocina. En el armario de la habitación del matrimonio hallaron 4.100 euros y en un mueble bar del comedor otros 1.400 euros.

El tribunal considera que la madre sabía que su hijo traficaba y que tenía en su casa la droga, ya que eso parecía de las conversaciones telefónicas intervenidas; por otro lado, en la casa había un fuerte olor a marihuana y las bolsas con la droga no estaban escondidas en el armario, se veían nada más abrir la puerta. También estaba a simple vista la droga encontrada en la cocina.

El hijo y su novia ya han sido condenados por dedicarse a la venta de droga en Moraleja a finales del año 2020, principalmente vendía marihuana y en menro medida otras sustancias estupefacientes.

Se ha devuelto a la madre el dinero encontrado en el registro, al no estar probado que procediera de vender hachís, justificando su marido que el dinero era para comprar un coche de segunda mano.