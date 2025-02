«Mi madre está logrando recordar parte de lo que olvidó»

Las recetas de cocina de María Isabel Pérez no se perderán. En la asociación Alzhei-Cáceres, adonde acude todos los días para hacer su terapia, la ayudan a recopilar y guardar en una tablet los ingredientes y los pasos de la elaboración de sus platos ... estrella mientras los prepara. Ayer tocaba cocido extremeño y el guiso desprendía un aroma que lo llenaba todo. El olor y la memoria van muy unidos.

María Isabel, que ahora tiene 53 años, sufrió en 2017 una encefalitis herpética, una infección grave del sistema nervioso central que le afectó al cerebro. «Tuvo secuelas, sobre todo la pérdida de la memoria», cuenta Almudena Díaz Pérez, su hija. «Está logrando recordar parte de lo que olvidó, ha recuperado bastante, pero del pasado ya no se acuerda y hay que recordárselo», explica mientras su madre asiente. «Hay cosas de las que me acuerdo y otras no». Para María Isabel Pérez acudir al ‘Club de la memoria’ de Alzhei no es una obligación. «Me entretengo muy bien, salgo con ellos a hacer la compra, o a hacer una ruta o de excursión», explica junto a la terapeuta ocupacional, Jennifer Arias. «Participa en el programa de vida independiente, un proyecto destinado a promover la autonomía personas». La idea es abordar «la parte más real» de la vida de la usuaria. «Es una persona muy joven que tiene aún rol de madre, se trata de que ella pueda volver a vivir sola otra vez».

Ampliar María Isabel Pérez, una de las usuarias del 'Club de la memoria' junto a su hija Almudena. JORGE REY

María Isabel es una de las 50 personas que diariamente pasan por las instalaciones que Alzhei Cáceres tiene en la ciudad, en Nuevo Cáceres. Su perfil no es el más habitual. La mayoría de los que acuden a este centro terapéutico y de día están en una fase inicial de Alzheimer, una enfermedad que ayer conmemoró su día mundial. Esta efemérides ha servido a esta asociación cacereña para celebrar sus 25 años de vida, que se cumplieron el 5 febrero pero que han aplazado a estos días. Entre otros actos de difusión Alzhei celebró ayer una cena para asociados en la que se nombró presidente de honor a José Luis Lázaro, primer presidente de esta entidad, que ahora encabeza Ángela Liberal.

Pocos recursos

Marisa Hernando, coordinadora y trabajadora social de Alzhei, recuerda ese momento. «Cuando en 1997 surge esta oenegé todavía la palabra Alzheimer no era muy conocida, se seguían asociando los problemas de memoria con el envejecimiento, pero una cosa es en envejecimiento normal y otra el envejecimiento patológico». Empezaron desde cero. «Aquí en Cáceres no había ningún recurso, un pequeño grupo de familiares decidieron crear la asociación para reivindicar que hubiera recursos especializados, no valía cualquier cosa». En ese desierto asistencial de los años 90 «si te tocaba un familiar con una demencia , ¿qué hacías con él?». Lo primero que se creó, recuerda Hernando, fue el centro de día de la residencia Cervantes, en el que también participó Alzhei.

La palabra recursos salpica el discurso de Hernando. «Es una enfermedad que de otra forma no puede afrontarse, es imposible, cuidar a una persona con una demencia en casa sin tener una descarga o un momento de respiro es imposible».

Familiares de afectados pusieron en marcha en 1997 la asociación para pedir más recursos

Alzhei funciona con las aportaciones de los socios y a las subvenciones públicas y privadas que van recibiendo. Ayuntamiento, Diputación, Junta de Extremadura, La Caixa y otras entidades han ido apuntalando el trabajo hecho en el último cuarto de siglo. Los familiares también pagan el servicio, existe el copago para poder hacer frente al coste de los servicios, que se sitúa en torno a los 640 euros, aunque hay ayudas que reducen considerablemente este importe. En el centro del Nuevo Cáceres (hay otro más pequeño en Trujillo) trabajan 14 personas entre terapeutas, trabajadores sociales, psicóloga y neuropsicóloga, auxiliares, conductores y personal de limpieza.

Ampliar La trabajadora social Marisa Hernando es la coordinadora de la asociación Alzhei-Cáceres. jorge rey

Los usuarios del centro de día de Alzhei llegan al Club de la Memoria por la mañana o por la tarde, hay dos turnos. Un servicio de transporte les recoge y les lleva de nuevo a su domicilio. Estimulación cognitiva, terapia ocupacional y fisioterapia componen el grueso de su actividad. Todos comen en el centro. Las personas que acuden solo para hacer terapia, como es el caso de María Isabel, llegan solos o les acompañan sus familiares y están unas tres horas. El centro tiene lista de espera, aunque se producen bajas, ya que atiende a enfermos en fase inicial o moderada. «En el momento en el que no responden a las terapias les damos de alta». La ciudad dispone de centros de día públicos (Cervantes y Chanclón) y privados (Ciudad Jardín, Reactiva), que abordan fases más avanzadas de la enfermedad. El reto para el tratamiento del Alzheimer, señala esta trabajadora social, es cubrir el gran vacío de las áreas rurales.

Desde ese 1997 en el que Alzhei daba sus primeros pasos todo ha cambiado. Las terapias y los fármacos ayudan a retrasar los efectos del Alzheimer. «Intentamos mantener al enfermo autónomo el mayor tiempo posible, que disfruten, lo pasen bien y que su autoestima esté por las nubes», cuenta Hernando, que incide en lo dura que ha sido la pandemia para estos enfermos.