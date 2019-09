Madre, hija y una beca Erasmus Ana Meile junto a su hija Suyana, con la que vive en Cáceres su experiencia como Erasmus. :: JORGE REY Ana Meile rompe el perfil del estudiante extranjero en Cáceres | Matriculada en Filología Hispánica, decidió vivir la experiencia de estudiar en otro país y traer con ella a su niña de 7 años La franco-peruana CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 15 septiembre 2019, 09:00

Vida social, descubrir mundo, conocer gente, libertad. Fiesta. Más fiesta. Mucha fiesta. Seguramente no hará honor a la realidad ni al día a día de los estudiantes que cuentan con esta beca, pero a estas alturas Erasmus es sinónimo de cosas muy divertidas que no tienen que ver estrictamente con lo académico. Ana Meile está viviendo una experiencia Erasmus diferente a los tópicos. Esta franco-peruana de 38 años y residente en la Isla de Reunión (un departamento de ultramar francés situado al este de Madagascar) no espera exprimir la noche cacereña, aunque sí tiene la firme intención de sumergirse plenamente en la vida de esta pequeña ciudad de provincias.

Ana se ha venido de Erasmus un semestre con Suyana, su hija de siete años. «Era una oportunidad, y la he querido aprovechar», defiende. Estudiante de Filología Hispánica y con el propósito de dedicarse a la docencia cree que le faltaba el contacto con la sociedad española. «Vivir la vida como es aquí».

El viaje de Ana se remonta, en realidad, a mucho tiempo atrás, porque lleva años en tránsito. Casada con un francés, se trasladó desde Perú hasta Montpellier y después a Toulousse. Hace cinco años y por cuestiones laborales de su marido toda la familia se mudó a Reunión, donde nació su segunda hija, que ahora tiene tres años y medio. En Perú se diplomó en gestión de empresa, administración y recursos humanos. Aunque ha trabajado, el traslado a Reunión y la maternidad pusieron algún bache en su vida profesional y empezó a estudiar Filología Hispánica para enfocar su vida laboral hacia la enseñanza. Reconoce que para dar el paso para ser Erasmus tuvo que organizar bien toda la logística con su marido. Él se ha quedado en Reunión con la hija pequeña y a Ana la acompaña Suyana, inquieta y juguetona, con la que habla en francés. «El apoyo de mi esposo ha sido muy importante y la beca Erasmus también ha sido importante, porque te ayudan económicamente».

Vivienda

Ana, como les ocurre a otros Erasmus que recalan en la ciudad, tuvo que buscar en el mapa dónde está Cáceres, porque no le sonaba de nada. «Yo pedí Valencia, pero ya no había plazas disponibles y la persona que coordinaba las becas en la universidad me dijo que Cáceres era una ciudad muy pequeña, que me iba a sentir bien con mi niña, que no es cara, que me gustaría», relata rememorando ese momento en el que su mente viajó desde Reunión a este punto del planeta. 9.200 kilómetros, unas once horas de vuelo. Ella que pensaba que iba a estar cerca del Mediterráneo y se ha puesto rayando Portugal. Tiene claro que su visión de España puede cambiar respecto a los sitios que ya había visitado para hacer turismo. «Madrid, Barcelona, Valencia, el País Vasco...pero es otro contexto, no hablas directamente con la gente, vas, visitas esto o lo otro, pero no hay ese contacto de que te cuenten su vida o tú les cuentes tu vida». Cree que, de la misma forma, se conoce un país por la burocracia y la forma en la que se hacen los trámites.

Por ahora, en las dos semanas desde su llegada a la ciudad, lo que ha visto le gusta. «La gente es agradable, es muy amable, cuando comienzas a hablar con ellos se sueltan muy rápido». A pesar de que las distancias son cortas su hija siempre le pide que cojan un taxi. «Me pregunta que por qué no me he traído el coche y yo pienso que podemos ir en bicicleta, pero vamos a ver». A finales de agosto cuando llegaron les azotó el calor seco de Extremadura, todo un contraste con el calor intenso, pero húmedo, de Reunión. En lo que sí reconoce que ha ganado calidad de vida es en los traslados hacia la Universidad. En su ciudad, Saint Dennis, los madrugones están garantizados. «Allí tengo que levantarme a las 5,30 de la mañana y mis clases empiezan a las 8,30, pero aquí estoy sorprendida, entro a las 9, y hay algún día que solo tengo dos horas de clase».

Ha habido asuntos, como el del alojamiento, que le han costado especialmente. «Cuando tú llamas desde Reunión hasta aquí para buscar un piso o para buscar información la gente no contesta sistemáticamente». El hecho de que no vaya a estar el curso entero echa para atrás a algunos dueños, y las agencias tampoco han cubierto sus necesidades. No ha podido conseguir un piso solo para ella y para su hija, así que le toca compartir, al más puro estilo estudiantil. Después de una experiencia con una madre sola con su hijo, próximamente cambiará a un piso en donde solamente vive otra persona más. «Yo he venido a estudiar», explica dando cuenta de la necesidad de un ambiente tranquilo y cómodo para las dos. «Antes de venir busqué asociaciones de franceses en Cáceres y no hay, aunque sí encontré de peruanos y de mexicanos, y me dieron algo de información».

Es consciente de que su caso puede suscitar curiosidad, aunque cree que debe haber más gente en una situación parecida. «En las dos jornadas de información que hubo me vieron con ella y me miraron con unos ojos de sorprendidos...». A pesar de la diferencia de edad con sus compañeros le gusta la vida universitaria, y compartir su estancia con personas que son de fuera. «Hay una italiana y personas de América Latina, de Brasil, porque además de Erasmus hay becas para estudiantes de fuera de Europa». La Universidad de Extremadura da cabida este curso a 420 alumnos internacionales de distintos programas.

Al compás de su vida universitaria también ha tenido que organizar la de su hija en una ciudad desconocida. Eligió el colegio público Nuestra Señora de la Montaña. «Estar con ella me ha hecho acercarme a otras personas, porque he preguntado a mamás cómo es ese colegio, los horarios, el comedor, los libros, el ambiente, salgo mucho a los parques». En Navidad, su hija pequeña y su marido afrontarán un larguísimo viaje para abrazarse con la otra mitad de la familia. Serán, desde luego, unas fiestas muy diferentes.