Aquellos macarras románticos y barriobajeros de finales de los setenta, que nada tenían que ver con los macarras 'de marca' de hoy, siempre me inspiraron ternura, aunque en cierto modo encuentro similitudes entre ambos. Los primeros eran héroes valientes e inconscientes que amaban a su chica, a Burning, a sus 'colegas' del billar, y si alguno se lo podía permitir, a su moto. También amaban a la heroína, en la que se refugiaron, víctimas de la marginación y de la desestructuración social. Los segundos son los macarras de salón o de moqueta, y que proclaman su venganza y su odio, reconvertidos en 'pistoleros justicieros', aporreando mesas, disimulando complejos y limitaciones, y enmascarando su cobardía al perdonarnos la vida desde su atril. En su nombre, sus seguidores acaban conformando la jauría que finalmente materializará el odio callejero. Ésa es la finalidad del discurso reaccionario 'pijo' en la comunicación política, basado en agitar a las masas desde un acomodado sillón, desde un atril subvencionado, desde Instagram o desde un palco VIP, y que llega a provocar que masas significativas de personas escasamente implicadas y de escaso juicio crítico, a decir de su trayectoria, de repente se conviertan en adalides intelectuales de la equidad, aunque no obstante, materialicen sus formas como hooligans desbocados. Los nuevos macarras del siglo XXI no son víctimas inocentes de la heroína ni destrozan su vida con la droga adulterada, pero sí lo hacen con unas ideas agitadas desde la confusión alentada por otros.

Si el doctor Calligari manipulaba al sonámbulo para llevar a cabo sus horrendas acciones en los tiempos de la Alemania unificada, la que precedió al episodio más dramático vivido por Europa, hoy el ruido y la provocación de la revolución de salón, son la consigna manipuladora de quienes no desean dejar atrás la etapa más oscura de nuestra historia reciente.