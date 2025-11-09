Luisfer y José dan otro paso hacia su vida independiente La pareja, con parálisis cerebral y que reside en el CAMF de Alcuéscar, busca financiación privada para crear una comunidad accesible en cabañas

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:22

Luisfer y José (Luis Fernando Sánchez-Moreno, 46 años y José López Marín, 59) son pareja y viven juntos en el CAMF (Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (Imserso) de Alcuéscar. Luisfer, de Badajoz, lleva allí desde los 24 años y José entró en 2017, después de conocer por redes sociales al que ahora es su compañero de vida y trasladarse desde Valencia para vivir con él.

Fue a finales de 2020 cuando Luisfer y José decidieron reivindicar de una forma más decidida lo que necesitaban. En 2022 crearon la asociación VIVA (Vida Independiente en Viviendas Accesibles), con la que tratan de crear en Extremadura un concepto que defiende la necesidad de que las personas dependientes tengan un día a día lo más parecido posible al de quienes no tienen ninguna limitación. Ellos viven juntos pero no hacen vida de pareja y ocupan habitaciones separadas. Para poder vivir como cualquier persona necesitan una casa accesible y un asistente que les facilite todas las pequeñas acciones cotidianas. El asistente personal es una figura que suple todas las acciones que una persona con las capacidades físicas limitadas no puede hacer, desde preparar la comida a ayudar a ducharse o vestirse.

Durante todo este tiempo se han encargado de reivindicar en muchas instancias sus necesidades. Entre otras acciones lanzaron en la plataforma Change.org una petición para solicitar una bolsa de vivienda social para personas con discapacidad. Firmaron más de 46.630 personas. Se han movido y han hablado con responsables políticos, pero no ha sido suficiente.

Por eso ahora dan un nuevo paso para llevar a buen puerto su proyecto. Han lanzado una campaña de micromecenazgo para crear un 'co-living' inclusivo para personas con diversidad funcional. «Imagina no poder decidir a qué hora levantarte, con quién vivir o cuándo salir de casa, esto es lo que viven hoy muchas personas con diversidad funcional en España, no porque no puedan, sino porque el entorno no les da opciones», explican en el texto que acompaña a esta propuesta.

Por teléfono, desde Alcuéscar, cuentan el porqué de este nuevo paso. «No hemos parado de darle vueltas para ver la manera de hacerlo factible», explica Luisfer. «A nivel público no hemos conseguido nada todavía, el SEPAD en principio estaba dispuesto a apoyarnos por el tema de la asistencia personal y quieren sacar algo, pero todavía no saben cuándo. Las cosas de palacio van despacio», cuentan entre los dos, contentos, no obstante, con «el trato más directo» que les conceden los responsables políticos del gobierno de María Guardiola. «Cuando les escribimos nos contestan, cosa que el anterior gobierno no hacía». Pese a ello, no ha habido nada que haya mejorado su vida ni la de personas como ellos en la región.

Madera ecológica

En vista de la falta de avances, han lanzado el crowfunding con el que pretenden recaudar 10.000 euros para poder empezar a diseñar su proyecto. «Para hacer números, para ver cómo puede llevarse a cabo», describe Luisfer. Su idea es hacer una vivienda colaborativa, conocida también como 'co-living'. «Nos planteamos poner una serie de cabañas prefabricadas con madera ecológica y sostenible, estas cabañas estarían totalmente adaptadas».

Las personas interesadas en vivir en una de esas cabañas podrían adquirirlas y formarían una especie de cooperativa o empresa. Para terminar de redondear el sueño, falta una figura clave: el asistente personal. Uno de los aspectos más audaces de su proyecto es que ellos mismos se encargarían de formar a los asistentes personales.

¿Hay lugar para instalar su 'co-living'? «A nosotros nos gustaría que fuera preferiblemente en Badajoz o en Mérida», aporta José. Se trata de un modelo del que ya habían oído a hablar. «Hace ya tiempo, cuando estábamos prácticamente empezando, nos llegaron un par de propuestas, pero eran lejos y no se adaptaban a lo que nosotros necesitábamos, pero empezamos a colaborar con la fundación Ex Libris (Oryon) y a través de ellos nos hemos dado cuenta de que es el modelo ideal, se abaratan costes y así sí se puede tirar para adelante».

En la plataforma Mi Grano de Arena detallan en qué se emplearán esos primeros 10.000 euros, que sería un estudio participativo, un análisis de viabilidad urbanística y selección del activo inmobiliario, el desarrollo financiero y del modelo jurídico y la creación de un dossier. También ven factible que este modelo pueda replicarse en otros lugares de España. Por ahora han logrado un 2% de la cantidad deseada, pero quedan más de dos meses para que se complete el plazo y quieren movilizar todos los apoyos posibles.

Luisfer y José no buscan solo cambiar sus vidas, sino poder ayudar a otras personas, de ahí la creación de la asociación VIVA. «Esto no es un capricho, luchamos no solo por la vida que queremos sino por la que todas las personas merecen, vivir en una residencia no es vivir, es sobrevivir», alega José, que dejó Valencia para convivir con quien ama. «Hay gente que vive en una residencia y está contenta, pero tienen que existir más opciones», afina Luisfer. «Nosotros nos hemos adaptado porque por el camino nos hemos encontrado a mucha gente con ganas de cambiar el mundo».