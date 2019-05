Ampliar el suelo industrial y facilitar la instalación de empresas con la reducción de los trámites burocráticos para poner en marcha un negocio; crear empleo para retener el talento joven que se ha fugado a espuertas en los últimos años; apostar por el comercio local; hacer de Cáceres el referente cultural de la región con actividades de calidad para todas las edades y con la implicación de los colectivos ciudadanos; potenciar los recursos naturales con especial atención a la Ribera del Marco; impulsar un turismo sostenible y en equilibrio con el desarrollo económico local; conseguir una ciudad accesible, atender a la discapacidad y a los colectivos más vulnerables en riesgo de exclusión social, etc, etc, etc. Ampliar, facilitar, crear, apostar, hacer, potenciar, impulsar, conseguir, atender...todas estas acciones, de una u otra forma, están incluidas en los programas electorales de las cinco principales formaciones políticas que concurren en la ciudad a las elecciones municipales del próximo domingo 26 de mayo. La receta para conseguir estos objetivos puede variar en función de los ingredientes del espectro cromático (azul, rojo, naranja, morado o verde) pero el plato principal que se persigue es el mismo porque todos buscan, obviamente, mejorar la calidad de vida de sus vecinos, o eso dicen. ¿Y quién no está de acuerdo con esto?. Son lugares comunes, propuestas generales sin concreción que forman parte del argumentario de todos los partidos políticos y que repiten en los actos, mítines y en las cuñas radiofónicas en las que es difícil discernir a qué formación pertenecen hasta que no oyes el 'Vota a...'. ¡Hagan la prueba!. Yo solo he sido capaz de adjudicar el mensaje publicitario a un color por la sinfonía musical que se escuchaba por debajo del discurso. Es lo que tiene vivir en un continuo día de la marmota, que una ya no sabe distinguir la diestra de la siniestra.

En clave gastronómica, es como si todos estos versados de la política local tuvieran como objetivo cocinar una olla de lentejas que puede ser vegetariana con apio y zanahorias, fiel a los productos de la tierra con unas orejas de cerdo ibérico, o aderezadas con especias exóticas y picantes llegadas de fuera. Pero no dejarán de ser lentejas y, ya lo dice el refrán: 'Si quieres las comes y si no, las dejas'. Por eso si, como todo parece apuntar, tras el 26M son necesarios los pactos para gobernar esta ciudad, se hará imprescindible que los componentes de la nueva Corporación abran sus mentes, cierren los ojos y busquen esos lugares comunes. Cáceres se lo agradecerá.