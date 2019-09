La lucha de Dimas en 70 minutos

De querer, literalmente, morirse, a recibir un chute de energía que le ha permitido estar contento durante los tres últimos años. Este puede ser un resumen rápido de lo que ha supuesto para Dimas V. García todo el proceso de rodaje del documental de 70 minutos sobre su vida 'Dimas, para seguir adelante'.

El próximo jueves se presenta en el Gran Teatro de Cáceres este trabajo, una verdadera terapia para este joven de 30 años que sufre desde hace 17 la Ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la médula espinal y al movimiento corporal aunque no influye en su capacidad intelectual. Se trata de un alegato a favor de la dignidad de las personas con enfermedades raras al que Alicia Jiménez, profesora de Música del Instituto Norba, ha entregado una buena parte de su tiempo y de su esfuerzo. Ella es la directora y Elías Miñana el realizador. Los tres, incansables, han ido poniendo en pie una historia con muchos ángulos diferentes. Ayer, y varias veces, la directora de este trabajo lo definió como «tragicomedia», porque hay cosas oscuras y dolorosas, pero también se ve ese lado amable que la vida tiene en todas las circunstancias. «Dimas al final lo supera todo, es un ejemplo, de verdad».

«Todo surgió sin ninguna intención, solo la de ayudar a Dimas a que tuviera una ilusión», explicó Jiménez. «Hace tres años tuvo una crisis muy fuerte, perdió las ganas de vivir, él quería morir pero no tenía muchas opciones porque la eutanasia no está permitida y el suicido asistido tampoco», apuntó la directora. «He visto siempre a un chico positivo, que ha vivido de forma paralela a su enfermedad, ha hecho lo que los chicos de su edad hacían, y pensé que eso había que contarlo, pero era algo de amiga a amigo, sin más pretensiones».

En esas apareció Elías Miñana, que propuso hacer las cosas «bien», no grabar con un móvil sino dar el salto a una factura de mayor calidad. Aunque quizás ellos lo nieguen, Alicia y Elías tienen imán, al que se añade el carisma del propio Dimas. Poco a poco fueron uniendo apoyos, como el del instituto Norba, que articuló una iniciativa solidaria en la que participaron alumnos y profesores. «Empezó una cadena humana y solidaria de gente que vendía y compraba chapas, participaba en carreras, organizaba rifas, se ha creado un movimiento social súper bonito».

Cadena solidaria

Y así, la bola fue creciendo, y siguieron filmándose minutos de documental. Y vino la euforia. En este camino Dimas V. García ha llegado a conocer a su ídolo Rafa Nadal y ha vuelto a su querida Málaga, la ciudad en la que estudió, que le encandiló y en la que quiso quedarse cuatro años. El proyecto se ha extendido durante tres años de forma un poco intencionada, ya que ese camino le ha dado felicidad. Es Ítaca pura y dura.

La enfermedad, que ha ido avanzando poco a poco, ha hecho que actualmente sea completamente dependiente y que necesite a alguien cerca para poder desplazarse. Para Dimas la lección más potente que saca de esta experiencia es que «hay que seguir», y recomienda a las personas que se hallen en una situación igual, «que no se queden en su casa llorando».

¿Y ahora, qué pasa tras la presentación de este documental? La vida no es fácil para personas como Dimas. Hay barreras físicas y barreras institucionales que Alicia Jiménez espera que este documental ayude a diluir. Se ha creado una asociación que pretende que este proyecto no termine. «Nosotros hemos hecho esto sin haber sido asociación, no hemos tenido ayudas institucionales, ha sido un trabajo de gente de la calle, ahora intentamos poder mover el documental y a Dimas con él». Durante todo el 2019 han recorrido un buen número de centros educativos de la región. Quieren continuar con esa corriente, pero se necesitan manos que le muevan. «Él necesita sentir que trabaja, que hace cosas». Todo menos estar parado.