El local de San Jorge sigue sin uso un año después de su desahucio Los locales que completarán la cafetería de San Jorge siguen intactos después del desahucio. :: jorge rey La fundación Mercedes Calles y el Ayuntamiento han firmado esta semana el traspaso que permite que el espacio libre se añada a la cafetería CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 6 octubre 2019, 09:30

Hace poco más de un año y después de un largo proceso judicial el Ayuntamiento recuperaba el local que durante 49 años ocupó la histórica tienda de recuerdos que gestionó la familia de Ana Belén Garrido. Desde 2006 hasta septiembre de 2018 ella llevó las riendas de esta tienda de recuerdos en la que su madre se inició en 1969 elaborando los famosos gorros de montehermoseña.

En noviembre de 2013, tras un concurso público, el Ayuntamiento firmó con la fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero un contrato de alquiler de seis locales en los que se instaló la cafetería Jardín de Ulloa. Se establecía que en diciembre de 2015 se podrían incorporar los otros dos locales de la tienda que tuvo que abandonar Garrido. Pero en 2014 ella presentó un recurso contencioso-administrativo en contra de la decisión del Ayuntamiento. Durante los cuatro años en los que se extendió el contencioso Garrido pudo seguir explotando su negocio. Aunque el Juzgado número 5 le dio la razón en parte en un primer momento, la Audiencia Provincial de Cáceres apoyó el desahucio en una sentencia de marzo de 2018 que se ejecutó tras algún tiempo, en el mes de septiembre.

Un año después el local (que en realidad son dos que funcionaban unidos) sigue sin uso, cerrado a cal y canto. Según Luis Acha, director de la fundación Mercedes Calles, ha sido la tardanza en el trámite administrativo en el Ayuntamiento lo que ha retrasado el proceso de ampliación de la cafetería, que contará con esos dos módulos más. Actualmente se espera la aprobación de la licencia de obras para iniciar la remodelación de este espacio.

Según explica el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, el motivo de la tardanza de la firma del traspaso de los locales se ha debido a que el anterior equipo de gobierno municipal no dio este paso por no estar de acuerdo con los informes técnicos del Ayuntamiento en los que se determinaba que el alquiler de los nuevos espacios debía empezar a contar desde el momento en el que empezó la actividad de la cafetería, en 2015, y no quedarse fuera de ese contrato e ir de forma independiente. «La anterior alcaldesa no quiso firmar el traspaso con esas condiciones, creo que porque no estaba de acuerdo con el dictamen de la secretaría general, nosotros cuando hemos llegado nos hemos reunido con la fundación Mercedes Calles, hemos retomado el proceso y se ha procedido a la firma hace unos días», detalla el edil.

Finalmente se ha optado por seguir las recomendaciones de la secretaría general y agrupar los dos espacios para que sea más fácil el procedimiento administrativo de cara a la renovación del mismo.

El contrato firmado con el Ayuntamiento establece un periodo de duración de diez años con posibilidad de prórrogas sucesivas hasta un máximo de cinco años. No es que ahora la fundación Mercedes Calles tenga que hacer un pago extra con carácter retroactivo, es solamente que todo el espacio de la cafetería forma parte del mismo lote. Debido a la ampliación del espacio el precio del alquiler (que ni Acha ni Bello precisaron) sufre un incremento proporcional al porcentaje de los locales. «No es un gran aumento».

Para poder llevar a cabo esta cesión la fundación Mercedes Calles ha tenido que ponerse al día en los pagos, ya que por un error técnico había un pequeño desfase ya solventado. Para Bello no es deseable que los proyectos empresariales sufran parones tan prolongados como el que se ha dado en este caso.

Obras

Acha, por su parte, no se atreve a concretar cuándo podrán iniciarse las obras ni a poner en marcha el nuevo servicio, que completará el que ya se ofrece desde hace casi cinco años y donde destaca la terraza que opera en la plaza de San Jorge.

El abogado de Ana Belén Garrido, Antonio Rubio, apunta que después del desahucio, aún no se ha iniciado ninguna medida legal ya que debería ponerse en marcha alguna actividad económica en los locales que dejó su cliente. «Al permanecer cerrado el local nosotros no podemos hacer ningún tipo de acción, si se abriera un negocio similar al que estaba sí podríamos hacer una reclamación por daños y prejuicios», estima Rubio, «pero habría que estudiarlo porque hay una serie de plazos». El rechazo al recurso que hizo Ana Belén Garrido no se fue firme hasta el mes de abril de 2019. El letrado asegura que su cliente ha solicitado un subsidio.