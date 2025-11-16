HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Personal de DYA Extremadura achicando agua en Cáceres. HOY

Temporal

Las lluvias de este sábado vuelven a provocar inundaciones en Cáceres

Bomberos del Sepei y personal de DYA Extremadura tuvieron que intervenir este sábado en diversos puntos de la ciudad

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:04

Comenta

Las intensas y persistentes lluvias registradas este sábado en Cáceres han provocado nuevos incidentes en distintas zonas de la ciudad. Tanto los bomberos del Sepei como personal de DYA Extremadura tuvieron que actuar en diversos puntos de la localidad para gestionar los problemas originados por el temporal.

Esas intervenciones consistieron principalmente en la necesidad de achiques, limpieza de calzada por caída de árboles, ramas y/o diversos objetos que acupaban la calzada y aceras de las calles e impedían la normal circulación de los vehículos y tránsito de los peatones. Igualmente, tuvieron que eliminar las numerosas balsas de agua que causaron los chaparrones.

La fuerte tromba de agua de este sábado obligaron a estos equipos de emergencias a mantener la guardia en la población durante todo el día y obligó a los efectivos intervenir de manera preventiva en la mayoría de los casos.

En respuesta a las alertas activadas por los fenómenos meteorológicos adversos, DYA Extremadura también ha activado un despliegue operativo especial, poniéndose a disposición del Centro 112 Extremadura durante la jornada de este sábado.

El operativo de emergencia ha sido activado para hacer frente a los incidentes derivados de la borrasca Claudia.

Los recursos movilizados incluyeron una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y dos vehículos todoterreno (4x4) especializados en intervenciones de búsqueda y rescate.

El dispositivo actuó en la calle Gonzalo Mingo, Ronda Norte, calle de Los Herreros, calle Toneleros, rotonda del Indio, calle Túnez y ronda de la Pizarra. por acumulaciones de agua.

De manera paralela, la ambulancia asistencial de DYA atendió un total de siete activaciones sanitarias gestionadas por el 112. Todos los pacientes atendidos requirieron traslado a centros hospitalarios: cuatro de ellos al Hospital Universtiario de Cáceres, y tres al San Pedro de Alcántara.

