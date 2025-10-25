La lluvia no frena a 5.600 incondicionales de Horteralia en Cáceres El regreso de Mario Vaquerizo con Nancys Rubias tras su caída del año pasado y la presencia de Fangoria, platos fuertes de la jornada del sábado

C. M. Cáceres Sábado, 25 de octubre 2025, 21:14 Comenta Compartir

Llovió durante la tarde-noche de este sábado en Cáceres, a ratos con cierta intensidad, pero eso no ha frenado a los 5.600 incondicionales de Hortelaria, 'el festival que parte la pana', que han vuelto a darse cita en el recinto ferial. La gigantesca carpa instalada por la organización, con capacidad para 6.000 personas, ha permitido que los conciertos se fueran desarrollando con toda normalidad. Sí se resintió un poco la actividad en las atracciones paralelas instaladas en el exterior, algunas de ellas por primera vez, como un toro mecánico, autos de choque o una pequeña capilla donde era posible 'casarse' al más hortera estilo de Las Vegas, de la mano de imitadores de Raffaela Carrà o Elvis Presley, a preferencia de los 'contrayentes'.

Desde la misma apertura de puertas poco antes de las cuatro de la tarde se concentraron ya en el ferial los 'hortefans' ataviados con todo tipo de brillantinas, pelucas, trajes estridentes y hasta disfraces de Blancanieves, Belén Esteban, Carlos Jesús o Donald Trump. Una variedad casi infinita en la que todo valía a condición de que fuera colorido y sirviera para dar la nota.

Ampliar Las Supremas de Mósteles durante su actuación. Jorge Rey

Fueron pasando por el escenario de la gran carpa del ferial primero La Década Prodigiosa y después Las Supremas de Móstoles, Jota Carajota, Putilatex y Natalia, hasta que pasadas las nueve de la noche se daban a conocer quiénes de entre los asistentes eran los ganadores de los ya míticos galardones Riñonera de Oro y Hombreras de Plata.

Después llegaba el turno del artista más esperado de este Horteralia, un Mario Vaquerizo que regresaba al lugar donde el año pasado sufrió un grave accidente al caer al suelo en plena actuación de Nancys Rubias desde una plataforma giratoria situada sobre el escenario.

Ampliar Público en la zona VIP. Jorge Rey

Tras Nancys Rubias estaba programado el plato fuerte del Horteralia 2025: el concierto de Fangoria, con Alaska al frente, para hacer las delicias de los aficionados a este festival con temas que forman ya parte de la historia de la música española.

La fiesta tenía que durar hasta la madrugada, primero con Roser, seguida de Kuve, y por último con el dj cacereño Cherry Coke, que también estuvo al frente del grupo de animación que amenizó los tiempos entre los conciertos.

Quedó claro que la salud de Horteralia Cáceres es inmejorable después de 14 ediciones, y que no solo no languidece, como pasa a menudo con los festivales veteranos, sino que va a más como una de las grandes referencias musicales y festivas de la temporada en Extremadura. La organización ya anuncia nuevas sorpresas para 2026.