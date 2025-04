La llegada de visitantes remonta en agosto en Cáceres después del bajón de julio

Tras la 'gran apertura' que llegó el verano pasado con el fin de muchas de las restricciones impuestas por la situación del coronavirus en España, ... los hoteles de Cáceres se llenaron y cosecharon datos históricos. Este año, como demuestran las cifras, el número de visitantes previos a la pandemia parece haber vuelto para quedarse.

Jorge Villar, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres, asegura que la situación en la ciudad en cuanto a las visitas es muy positiva actualmente. «El sector turístico es la mayor industria de la ciudad. El último semestre de 2021 fue el mejor de la historia. Hemos tenido un buen invierno y una buena primavera. El mes de abril ha sido el mejor de la historia en número de visitantes», detalla el edil.

Villar reconoce que hubo una bajada de turistas en julio, como ya indicaron empresarios del sector, pero destaca que al final de ese mes, con el puente de Santiago que se celebró en otras comunidades y la jura de bandera en el Cefot, ya se recuperaron cifras. Ahora, el concejal asegura que agosto «está siendo muy positivo, en la línea de otros años».

Según datos recogidos por el Ayuntamiento, en el puente de agosto han pasado 2.028 personas por la Oficina de Turismo por las 1.334 personas que lo hicieron en el mismo mes del 2021. «El mejor agosto de la historia», afirma Jorge Villar, que también aclara que el año pasado solo se podía entrar a la oficina de dos en dos, lo que obviamente perjudicaba las estadísticas.

«Hemos recuperado el turismo internacional, que era una de esas grandes piedras de toque que veíamos que todavía no se había recuperado. Estamos en la senda y superando números. Por tanto la tendencia es buena», asevera por otro lado el responsable de Turismo. Portugueses, franceses y británicos, por ese orden, son los que más visitan la ciudad actualmente.

El concejal también apuntala que «aún queda mucho verano» y las perspectivas para el otoño «son buenas».

Hoteles

Los establecimientos de alojamiento son los que más notan las subidas o bajadas en el número de turistas y, aunque se felicitan por la vuelta a los niveles de afluencia de reservas de 2019, creían que podrían estar haciendo mejores números.

Alejandro Picardo, director del Hotel Extremadura, comenta que su situación es «mejor que en 2019, pero peor que en 2021». Picardo achaca este hecho al fin de restricciones y a la celebración de La Vuelta ciclista en agosto del año pasado (este año se celebrará en septiembre). «No ha habido grandes cambios de julio a agosto, pero en la segunda parte de agosto se está notando una bajada», añade.

Por su parte, Guillermo Antón, director del Hotel V Centenario, también se muestra negativo con respecto al resto de la campaña estival, pero se congratula por los resultados en lo que va de verano.

«Para nosotros, julio ha sido muy bueno. Agosto empezó un poco renqueante, pero hasta este domingo la ocupación ha estado muy alta. Llevamos en este mes un 94 o 95 por ciento de ocupación. No obstante, en las dos últimas semanas de agosto no parece estar creciendo como otros años y no tiene buena pinta. A partir de este domingo va a bajar mucho», explica.