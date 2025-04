Llega el otoño, vuelven los libros a Cáceres

El rock and roll americano de Cordovas llegó el miércoles al club Boogaloo de la calle Hernán Cortés.

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 21 de septiembre 2024, 09:04 Comenta Compartir

Hoy es, científicamente, el último día del verano. No quiere decir nada en realidad, porque es muy posible que a partir de ahora se sucedan ... más veranillos y no terminemos del todo de echarnos el edredón ni ponernos la chaqueta. Pero este sábado, según los cálculos de la Agencia Estatal de Meteorología, (Aemet), es el último día completo del estío, ya que mañana domingo a las 14.44 minutos se produce el cambio de estación. Y llueve, no solamente agua.

Que la cultura vuelve a aflorar en otoño lo muestra la cantidad de libros que se han presentado esta semana. Ayer mismo en la Biblioteca Pública de Cáceres tuvo lugar la presentación de 'Abril es un país', sobre la Revolución de los Claveles. Lo firma la corresponsal del diario El País, Tereixa Constenla, y aborda, tal y como explica la sinopsis de la obra, «historias como la del joven capitán Salgueiro Maia, que caminó con los brazos en alto y una granada en el bolsillo, listo para el sacrificio, hacia una batería de carros de combate que le apuntaban, o la del soldado que se negó a obedecer la orden de disparar contra él y que permaneció cuarenta años en el anonimato. Sobre episodios como estos se fundó la democracia portuguesa». El profesor de Derecho Constitucional de la UEx Gabriel Moreno y el profesor de Historia de la UNED César Rina Simón acompañaron a la autora. El jueves tuvieron lugar dos presentaciones más. En el Ateneo de Cáceres se dio a conocer 'Aldeas sin perros. En las Hurdes que fueron', una novela histórica que firma Miguel Méndez-Cabeza y que se sitúa la histórica visita de Alfonso XIII a la Hurdes con el doctor Gregorio Marañón. Es, resume el propio autor, «una historia de seres humanos enraizados a una tierra dura y estéril, pero de una gran belleza y generosidad. Un territorio misterioso y con una cultura llena de mitos y ritos ancestrales». Daniel Gordo y Aníbal Martín, divulgadores del estremeñu, acompañaron al autor en la presentación de esta obra. Tercer libro que ha abierto sus alas, o mejor dicho, sus hojas, este fin de semana. Elvira Bueno Guerra y Pilar Alcántara González presentaron el jueves en la Biblioteca de Cáceres 'El camino mágico de Ana', que ilustra Cora Ibáñez. Se trata de un cuento inspirado en experiencias reales, «baldosa a baldosa Ana busca el cariño de quienes la rodean, y no siempre lo encuentra. Es de llorar mucho...», describe alguien que ya ha leído el libro. De la literatura a la música. Este fin de semana los ritmos irlandeses se adueñarán de todos los rincones de la ciudad. En el Boogaloo los conciertos son una constante. El miércoles arrancó la temporada con un nuevo concierto promovido por Piñata producciones. Se trata de Cordovas, una banda americana de rock surgida de Nashville. «La historia de Cordovas es la de unos perseguidores del rock n'roll, perseverando en una búsqueda no solo de una idea platónica de su sonido espontáneo, sino también de una verdad superior sobre nuestra experiencia como humanos», explica la organización. No nos vamos del ámbito musical porque la exposición que se inauguró ayer en la sala Belleartes rinde tributo a las cintas de cassette que pasaban de mano en mano no hace demasiado tiempo. La muestra de Andrés Mandril se llama 'Piratas de ayer y de siempre' y trata de darle el sitio que merecen a estos objetos «que nos acompañaban en muchos de nuestros viajes de vacaciones, a conciertos o en nuestras salidas al campo o a la playa», cuenta la nota de prensa. Se ensalza igualmente el valor que tenían estas cintas como pieza artística y personalizada que cada uno diseñaba a su antojo. Trata de reflexionar también esta exposición sobre la industria discográfica y sobre cómo ha cambiado la forma de consumir música, que ahora puede hacerse en red. «¿No será que lo que les preocupa a esas empresas discográficas es que ellas hayan perdido el control porque este ha pasado a manos de los usuarios?», se pregunta el autor. Con la llegada del otoño también se ha retomado una de las actividades más interesantes de la ciudad en torno al cine. Se trata de la tertulia-coloquio 'Habla de cine' que se celebra en la taberna Sir Lancelot en La taberna del inglés. La vuelta a la normalidad de este ciclo se hace la mano del folclore y las leyendas populares rusas, con dos películas de animación. El pasado miércoles se proyectó 'Los cisnes salvajes', de Vera Tsekhanovskaya y el miércoles 25 'El caballito jorobado', Ivan Ivanov-Vano. Las proyecciones tienen lugar a las 21.15 y la entrada consiste en un donativo, a cambio del cual se consiguen palomitas. Las vacaciones están ya olvidadas para casi todos los cacereños, que han explorado este verano destinos de lo más variados y no solo las playas del sur y los chiringuitos. Dos cacereños, Pepe Prieto y José Antonio Casares han hecho caminando el camino de Caravaca de la Cruz, en Murcia, que es uno de los cinco del mundo que dan indulgencia plenaria. Se trata de uno de los grandes destinos de peregrinación de la cristiandad, junto a otras ciudades del mundo como Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana, Roma y Jerusalén. Ellos han recorrido 80 kilómetros a pie desde la localidad de Alzaguas en este año jubilar. Según cuenta Pepe, él ya tenía hechos los otros dos caminos que dan indulgencia en España y quería hacer este en un año en que por una enfermedad había perdido el equilibro. La persistencia, como demuestra este caso, tiene premio. ¡Hasta el sábado!

