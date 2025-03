«Aquí llega de todo, hasta dentaduras postizas»

Marta Lorenzo Cáceres Lunes, 19 de agosto 2024, 07:26 Comenta Compartir

Todos los días se encuentran en la calle u otros lugares públicos de Cáceres artículos personales que no parecen tener dueño y que acaban custodiados por la Policía Local en la zona habilitada para los objetos perdidos. Los agentes esperan la llegada de alguien que quiera recuperar sus cosas, pero esta no siempre se produce. «Creo que la gente no sabe que este servicio existe, porque muchos no vienen a recoger sus pertenencias», expresa el agente responsable de esta oficina José Barriga.

A las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local, situada junto a la estación de tren, llegan todo tipo de cosas, desde audífonos hasta sillitas de bebé y muletas. «Hay gente que se encuentra por la calle dentaduras postizas, las traen y luego vienen los dueños a buscarlas», cuenta el agente.

Ampliar Maletas y carritos de bebé guardados en la zona de objetos perdidos de la Policía Local. Armando Méndez

Otra de las propiedades más extrañas que ha acabado en las instalaciones es una caja de herramientas. «Un maletín de alguien que se encarga de arreglos de cajeros automáticos ha aparecido y hemos sido incapaces de localizar al titular», relata Barriga.

La gran sala se llena, sobre todo, de objetos que pueden escapar de los bolsillos con facilidad, como carteras o llaves. «Además, aquí tenemos más de 60 teléfonos móviles, la gente los pierde y no viene nadie a buscarlos», comenta Barriga, quien resalta del desconocimiento de la ciudadanía de que este servicio existe y está operativo.

Una de las cosas más sorprendentes son las tres cajas llenas de gafas que nadie reclama. No solo son para protegerse del sol, también las hay con graduación para personas con problemas de vista. En las épocas de lluvias los paraguas son los protagonistas y acaban llevándolos a la oficina de objetos perdidos aunque estén en malas condiciones.

Este área no solo trabaja con usuarios que llevan lo que se han encontrado por las calles, también lo hace con los conductores de transporte urbano que recuperan multitud de artículos que se quedan olvidados en los autobuses, así como en los taxis. Han llegado incluso maletas llenas de ropa y enseres que aún siguen allí, sin ser recuperadas. La Policía Nacional también lleva los objetos que se encuentra, pero ellos no los gestionan.

«Tenemos mucho espacio, pero se está quedando pequeño porque hay muchas cajas esperando a que la gente venga a buscar lo suyo», apunta el agente. La Policía Local guarda esas propiedades hasta un máximo de dos años, si a partir de ese periodo no han sido reclamadas los envían a lugares especializados para destruirlos.

Sin embargo, este no es su único destino. En el caso de las prendas de ropa que estén en buen estado se donan a Cáritas o entidades que puedan encontrarle una nueva utilidad. «Se hace de esa forma porque no vamos a destruir cosas que le pueden servir a alguien», manifiesta Barriga.

Un caso particular es el de las joyas o las carteras que contienen dinero en su interior, en definitiva, los artículos que supongan un valor monetario. Estos objetos se guardan bajo llave y se catalogan con el nombre de la persona que los ha encontrado. En el plazo de dos años, si no ha aparecido el dueño, la policía se pone en contacto con quien llevó el objeto y pasa a ser de su propiedad.

Mascotas

A las instalaciones de la Policía Local también llegan gatos, perros o periquitos, como en el caso de hace unas semanas. Las mascotas son un caso aparte que, aunque lleguen a las instalaciones, no se catalogan como objetos perdidos. Se encargan la Patrulla Verde y la Patrulla Canina.

Los animales acaban, en la mayoría de casos, en la protectora a la espera de sus respectivos dueños. Es más sencillo si tienen chip porque ayuda en la localización del propietario, que hasta hace poco era obligatorio para los perros, pero ahora lo es también para los gatos debido a la Ley de Bienestar Animal. Si es una especie protegida se llama al refugio Los Hornos en Sierra de Fuentes y allí se encargan de ello.