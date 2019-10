Todavía no nos lo han dicho tan claramente, pero es obvio que lo que nos pretenden vender, a través de esa web tan agradable, generosa, positiva e ilusionante: 'sanjosevaldeflorez.es' (un venerado santo, las flores. y no 'minaacieloabierto.aarg', por ejemplo) es que la Sierra de la Mosca, la Montaña, Cáceres, los espacios protegidos de nuestro entorno y más allá, pueden convertirse en el Silicon Valley europeo, o sea, Lithium Mountain -y Extremadura en la nueva California-. No sé por qué protestamos.

Podemos quejarnos de los disparates oídos en la precampaña electoral, de la cárcel para los hosteleros de La Madrila, de lo perpetrado en la calle Alzapiernas o de que un Presidente de Gobierno confunda tocino con velocidad, el culo con las témporas o el jamón ibérico con el serrano, pero, ¡ojo!, pasar de ser unos ciudadanos de tercera de una periferia de cuarta a residentes en la capital más rica y avanzada de Europa. No podemos dejar pasar esa oportunidad. Conjunto monumental más importante de Europa, Patrimonio de la Humanidad, enclave medioambiental. ¡bah!, tonterías del pasado.

Según nos dicen, lo que importa es el futuro: «la empresa reinvertirá parte de los beneficios en el desarrollo de planes que mejoren el medio ambiente y la calidad de vida de los cacereños». ¡Qué palabras tan bonitas!: sostenible, proyecto industrial integrado, abundante empleo de calidad, millones y millones de inversiones, apoyo de la Unión Europea, lucha contra el cambio climático, rehabilitación del espacio afectado (que, por supuesto, es mínimo), etc., etc. ¿Por qué será que no me creo ni una?. ¿Será que soy un incrédulo recalcitrante o que esto ya lo hemos padecido muchas veces?.

Pasen y lean. Lean, y prepárense, que con tanto dinero y tantos intereses de por medio, tragaremos litio desde el desayuno hasta la cena y durante muchos años. Preferiría una buena patatera o, en el peor de los casos, algo de jamón serrano.