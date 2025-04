El 11 de marzo de 2004 cuatro trenes de cercanías fueron el blanco de atentados de terroristas yihadistas en Madrid. Murieron 193 personas y ... cerca de 2.000 resultaron heridas en el peor atentado terrorista de la historia de España. Luis Morales (Cáceres, 1971) firma 'Oz revisitado', obra ganadora del I Certamen Calíope de Novela Juvenil que organiza la editorial Malas Artes. Morales, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la UNED y en Sociología por la Pontificia de Salamanca y docente y orientador de la escuela privada de Formación Profesional Educatec de Cáceres, mezcla en su obra un episodio dramático de nuestra historia reciente con la ensoñación del Mago de Oz. Es una crítica al fanatismo de las religiones y una llamada al vitalismo que recuerda a 'La vida es bella', la película de Roberto Benigni en la que se propone plantarle cara al dolor con el escudo de la alegría. Es su cuarta novela publicada, pero aún guarda unas cuantas en el cajón.

–Su libro aborda los atentados del 11-M. ¿Cree que la literatura ha recogido lo suficiente estos hechos?

–Se ha tocado como de refilón, es una deuda pendiente por parte de la literatura, que ha de estar de un modo u otro comprometida con su tiempo, con los atentados en sí como hechos y sobre todo con sus víctimas. Esto contrasta con lo que ha hecho Estados Unidos o los autores americanos sobre los atentados de las Torres Gemelas. Llama la atención el que se haya escrito tan poco o no se haya querido abordar o no se hayan querido meter en ese jardín, porque igual tiene que ver con el enfoque o que muchos autores, en tiempos de clichés, prefieren no meterse. Yo lo consideré un desafío.

–¿Usted vivía en Madrid?

–Sí, yo vivía en Madrid por aquel entonces. Lo que me llevó a escribir 'Oz' fue la visión de los trenes saltando por los aires cual casa en el condado de Kansas siendo absorbida por un ciclón y elevándose por los aires. La historia viene con los simbolismos que encontré con el Mago de Oz, con la película: la casa y el ciclón, las bombas, los trenes, ver a una protagonista, Dorita, que puede ser una viajera del tren, esos tres días en estado de coma en busca de un regreso.

«Es un canto al aquí y al ahora, al hecho en sí de sentirnos vivos y hacer el bien al que tenemos cerca»

–No es una crónica fiel de ese momento.

–El enfoque es desde la literatura, no desde el periodismo ni desde el ensayo. El desafío es, precisamente, ese paralelismo con el Mago de Oz, porque además, y esa es la clave, en la novela se hace una crítica soterrada al estilo de vida occidental, y un cuestionamiento de nuestro propio modo de vida y de nuestras creencias, de lo que tenemos afianzado. No para justificar lo que se produjo, pero sí entender que nacemos sobre bombas de relojería, así que es un canto al aquí y al ahora, al hecho en sí de sentirnos vivos y saber que en algún momento te puede tocar la bola negra, no por un atentado que es una cosa muy poco habitual, sino por un accidente o un cáncer y en ese sentido entender que nuestro compromiso de estar vivos es celebrarlo diariamente y hacer el bien al que tenemos al lado».

–¿Qué es lo que más recuerda de aquel día?

–El silencio, que duró mucho. Siguió habiendo rumores de que había bombas en metro, la manifestación. También el hecho de que hubiera gente donando sangre desde primera hora. Yo me sentí muy orgulloso de Madrid y de vivir en Madrid.

–¿Cómo empezó a escribir? Esta es su cuarta novela.

–Es la cuarta publicada, tengo siete novelas y han ido 'in crescendo'. 'Oz' es la cuarta en orden de publicación pero no la cuarta en orden de escritura. La tengo desde 2015 y ha sido lo más cerca que he estado de publicar en una de las grandes editoriales. Hubo interés por parte de Seix Barral y al final hubo una sugerencia de matizar los momentos de humor y alguna puya a las religiones, y yo, un poco ingenuo, me negué y no volví a saber nada. Y he tardado seis años en publicarla.