La limpieza de la ribera entre la Charca y Fuente Fría en Cáceres finalizará este mes Los trabajos comenzaron en la confluencia entre la calle Bula y Madre de la Ribera. :: / JORGE REY La intervención está siendo ejecutada por la concesionaria Talhercon un presupuesto de más de 43.400 euros J. C. Martes, 8 enero 2019, 21:03

La Ribera del Marco, que viene a ser para muchos algo así como el jardín de la Ciudad Monumental, comenzó a escribir este martes un nuevo capítulo que servirá para dignificar, al menos en parte, su vilipendiada historia reciente con el inicio de los trabajos de limpieza. Ante la negativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo para hacerse cargo de tales menesteres –al contrario de lo que ha sucedido históricamente–, el Ayuntamiento de Cáceres ya asume desde este martes la adecuación de un segmento del cauce , concretamente el de los 600 metros que transcurren entre la Charca del Marco y Fuente Fría. La actuación, que está siendo ejecutada por Talher, la concesionaria municipal de parques y jardines, contempla un presupuesto de 43.410 euros y deberá estar finalizada a lo largo del presente mes de enero.

Así lo explicó este martes la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, en una visita institucional al punto de inicio de estos trabajos, en la confluencia de las calles Bula y Madre la Ribera. La primera edil contó en esta ocasión con el amparo de los vecinos del entorno y de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco, quienes celebraron la buena nueva. Lo hicieron, eso sí, tan solo con media sonrisa, ya que tanto los activistas vecinales como los que luchan en pro del acondicionamiento de este espacio natural consideran que aún quedan exigencias globales por satisfacer.

Estos trabajos pretenden disminuir de forma sensible la densidad de especies invasoras en el cauce de la ribera, así como favorecer el establecimiento y la persistencia de las que sí han tenido una mejor adaptación en este entorno. Del mismo modo, se pretende conseguir una mejor conservación de las construcciones de obra civil que durante los últimos años han resultado invadidas, parcial o totalmente, por la vegetación.

Durante todo el presente mes de enero, una cuadrilla formada por cinco operarios especializados se encargará de eliminar mediante tareas de desbroce selectivo la vegetación invasora, como es el caso de zarzales o gramíneas. La encomienda también contempla el corte de árboles muertos y la poda sanitaria, así como la eliminación de las ramas secas y enfermas. «Vamos a desbrozar todo lo que se pueda mecánicamente y que no afecte a la vegetación que se quiera respetar. Luego se hará el desbroce manual en lugares de más difícil acceso. No será una poda drástica, sino que se quitarán las ramas que dificulten el acceso y el tránsito», explica Alberto Valverde, responsable de Talher. Unos trabajos que, según mantiene, no interferirán con los que se están llevando a cabo paralelamente en la ronda sureste.

Nevado dice que la CHT tiene una deuda con la ribera e insta a ejecutar la adecuación integral

Según Nevado, tras la disposición legal emitida por la institución hidrológica, el Ayuntamiento de Cáceres «no podía quedarse de brazos cruzados. Nos hemos puesto a trabajar, pero sin dejar de reivindicar una deuda que la CHT tiene con la Ribera del Marco». Mención especial dedicó al proyecto de construcción de la depuradora de aguas residuales y a la adecuación integral de la ribera. Algo que ya estaba contemplado en los Presupuestos Generales del Estado con un montante económico de 50 millones de euros. «Es una obra que es de interés general y que este Gobierno no puede dejar encima de la mesa, pero el presidente Pedro Sánchez nos tiene abandonados», criticó la regidora.

El objetivo de la alcaldesa cacereña es que el entorno de la Ribera del Marco pueda ser objeto de una adecuación integral, como la ya realizada tanto en Mérida como en Badajoz, en este caso con la Confederación Hidrográfica del Guadiana como institución responsable.

Depuradora

Precisamente, la temática de la depuradora es, quizás, la preocupación capital para aquellos que tienen en el deficiente estado de la Ribera del Marco el motivo de muchos de sus desvelos. Así lo entiende Juan Ramos, biólogo y miembro de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco. «El inicio de estos trabajos de limpieza es una buena noticia porque ya era algo muy urgente y era necesario llevarlos a cabo, pero la ribera tiene otros muchos problemas, como los vertidos de aguas residuales, con un colector que vierte aguas fecales cuando llueve mucho, por lo que toda la suciedad se distribuye por todo el cauce. Hay que ver qué es lo que pasa al final con el proyecto de la depuradora, ya que esta situación afecta a hortofrutícolas, a los ganaderos, a los vecinos y a todo el mundo», dice.

Los activistas celebran el inicio de los trabajos, pero alertan de más problemas existentes

Pedro Martín Moreno, también activista de la misma asociación, sostiene que «todavía quedan varios cabos por atar», haciendo referencia al mal estado que presenta el tramo de la ribera desde Fuente Fría en sentido de bajada, donde por ahora no hay prevista actuación alguna. «En algunos puntos hay varios zarzales de más de cuatro metros», alerta. No obstante, Moreno se llevó el compromiso de Elena Nevado para que en el plazo de 15 días la alcaldesa se reúna con los vecinos y con la propia asociación. El objetivo del encuentro será instar a los diputados nacionales a que lleven a sede parlamentaria la problemática existente con la Ribera del Marco para testar la postura del Gobierno español.

Electoralista

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Luis Salaya, mostró su disconformidad a través de un comunicado público con el acto protagonizado por la alcaldesa: «Se hace la foto por limpiar la Ribera del Marco, cuando la ha tenido abandonada desde que es alcaldesa». El concejal del PSOE tildó de «electoralista» la visita de Nevado y recordó que su grupo municipal lleva denunciando durante toda la legislatura la «situación de abandono» que sufre este espacio natural. «Lo que debería hacer es cumplir con su obligación y no ponerse una medalla por algo tan básico como es mantener el entorno de la ciudad razonablemente limpio», zanjó.

Precisamente, en la zona de influencia donde se están llevando a cabo los trabajos de limpieza existen quejas ciudadanas por el futuro vial de salida que unirá la ronda suroeste con Ronda de San Francisco. Así lo explica el presidente vecinal de la Ribera del Marco, Luis Jiménez: «En esta salida quieren hacer cuatro carriles y eso es una barbaridad con el espacio que hay. Lo ideal sería poner uno de entrada y otro de salida, con limitaciones a los vehículos pesados, ya que como está planteado se pueden generar problemas de contaminación acústica, lumínica y de gases, además de un posible problema de seguridad vial». Jiménez, quien ya ha establecido contacto con el Ayuntamiento, está a expensas de una respuesta positiva.