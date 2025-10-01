HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación del libro este miércoles en el TSJEx. Jorge Rey

Un libro documenta por primera vez el patrimonio artístico de la Real Audiencia de Extremadura

La obra, elaborada por Rosa Perales, presenta retratos reales del siglo XIX, consolas rococó o piezas de orfebrería como una escribanía de plata conservada en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

C. M.

Cáceres

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:52

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha acogido este miércoles en su sede de Cáceres la presentación del libro 'La Real ... Audiencia de Extremadura. Historia de una colección artística', editado por la Diputación Provincia, que ofrece un recorrido histórico en el que su autora, Rosa Perales Piqueres, investigadora de la Universidad de Extremadura, expone y analiza el patrimonio artístico de la antigua Real Audiencia Territorial de Extremadura, actual sede del TSJEx.

