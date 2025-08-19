Libro de condolencias por José María Saponi
Martes, 19 de agosto 2025, 07:51
REDACCIÓN. El libro de condolencias colocado por el Ayuntamiento de Cáceres en el Palacio de la Isla con motivo del fallecimiento el pasado jueves del exalcalde José María Saponi a los 87 años de edad también permanecerá hoy martes para que los ciudadanos que lo deseen puedan estampar su rúbrica y dejar constancia de su afecto y reconocimiento al exmandatario. El libro estará disponible en el Palacio de la Isla desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.
