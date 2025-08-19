HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte

Libro de condolencias por José María Saponi

Martes, 19 de agosto 2025, 07:51

REDACCIÓN. El libro de condolencias colocado por el Ayuntamiento de Cáceres en el Palacio de la Isla con motivo del fallecimiento el pasado jueves del exalcalde José María Saponi a los 87 años de edad también permanecerá hoy martes para que los ciudadanos que lo deseen puedan estampar su rúbrica y dejar constancia de su afecto y reconocimiento al exmandatario. El libro estará disponible en el Palacio de la Isla desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  3. 3 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  4. 4 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  5. 5 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  6. 6 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  7. 7 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  8. 8 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Muere un vecino de Villar del Rey tras una salida de vía en la EX-214

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Libro de condolencias por José María Saponi