Libro de condolencias por José María Saponi

REDACCIÓN. El libro de condolencias colocado por el Ayuntamiento de Cáceres en el Palacio de la Isla con motivo del fallecimiento el pasado jueves del exalcalde José María Saponi a los 87 años de edad también permanecerá hoy martes para que los ciudadanos que lo deseen puedan estampar su rúbrica y dejar constancia de su afecto y reconocimiento al exmandatario. El libro estará disponible en el Palacio de la Isla desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.