Los libreros piden una Feria con una programación más atractiva El día 1 de mayo, festivo, fue uno de los mejores en venta para los libreros cacereños. :: lorenzo cordero El gremio se muestra satisfecho con las ventas, aunque lamenta que este año las casetas no pudieran estar abiertas el Día del Libro CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Martes, 7 mayo 2019, 08:27

La Feria del Libro concluyó el domingo con las mismas contradicciones de los últimos años. Se venden ejemplares por miles, es un hecho visible y que constatan los libreros, pero ellos mismos señalan la necesidad de que el programa se confeccione con más mimo y con algo de criterio literario.

Entre cajas, haciendo balance y reorganizando sus establecimientos, cinco libreros consultados por este diario (María Jesús Gil de Pléyades, María Vaquero de Todo Libros, Alfonso Agúndez de Agúndez 1984, Vicente Teomiro de Cervantes y Jaime Naranjo de Boxoyo) aportan su visión sobre 10 días intensos de Feria que organiza la Institución Ferial Cacereña (Ifeca). Desde hace años el gremio librero no participa en el comité organizador, aunque a algunos se les pidan propuestas o las ofrezcan voluntariamente. De los 19 expositores 11 han sido librerías, de las cuales nueve son de la ciudad.

Entre lo positivo, el buen tiempo que les ha acompañado durante todas las jornadas y que ha hecho que el trasiego de personas haya sido abundante, lo que siempre repercute en ventas. La opinión generalizada es que se ha vendido al menos igual que el año pasado, aunque alguno de estos comerciantes reconoce que ha estado mejor éste «Ha estado muy bien en ese sentido», opina María José Gil. «Otra cosa es el trato que se nos dé a nosotros como libreros, que es nulo, no existe, Ifeca no nos tiene en cuenta para nada».

Gil cree que sería necesaria una mejor organización de las presentaciones, que este año han llegado a 36, y donde han destacado Fernando Schwartz, Carmen Posadas y Jesús Sánchez Adalid. «Hay días que estaba tan cargado el programa que tenían que cortar las presentaciones, no daba tiempo», apunta Gil. En cuanto a los autores, considera que la Feria tiene que ser plural y no elitista, pero le duele especialmente que se incluya el servicio de autoedición de Amazon, una plataforma comercial por Internet. «Los libros que se presenten en la Feria se tienen que vender en las casetas, hay un montón de libros que este año no hemos podido vender, nonos han proporcionado contactos».

Jaime Naranjo cree que las autoediciones no garantizan la calidad literaria y que, aunque puedan tener presencia en la Feria, debería diferenciarse de las de escritores más prestigiosos. Él ha echado en falta autores extremeños que han presentado libro este año como Gonzalo Hidalgo Bayal, Eugenio Fuentes, Luis Landero, Ada Salas o Basilio Sánchez. «La calidad literaria ha ido decayendo». María Vaquero también es de esta opinión, y considera que no todo es cuestión de presupuesto. «Falta la calidad, y eso es muy fácil porque la tenemos cerca, hay gente que puede venir». Los libreros cacereños miran con envidia citas como la de Badajoz, en donde brilla este año el nombre de Antonio Muñoz Molina.

Alfonso Agúndez señala que desde siempre la petición que se ha hecho a Ifeca es contar con autores de mayor lustre, «gente con renombre». Que cree filas, viene a decir.

Respecto a que el 23 de abril, Día del Libro, la Feria aún no estuviera abierta, los libreros consultados sí creen que ha supuesto un déficit. El embotellamiento de los actos cívicos y religiosos producidos por la Semana Santa, que ha caído más tarde, impidió tenerlo todo montado para esa fecha. «Estar ese día es fundamental, es lo que más hemos echado en falta», apunta Vicente Teomiro. Tanto María Vaquero como María José Gil apuntan a que el día 1 de mayo, un festivo que no fue puente y quedó en mitad de la semana, funcionó muy bien. También fue un elemento a favor el hecho de que este certamen coincidiera con principios de mes, cuando la gente tiene más dinero en el bolsillo. El día de la madre, que se celebró el pasado domingo, también propició movimiento.

Ifeca

Ifeca, por su parte, publicó ayer una la nota de prensa en la que se tilda este acontecimiento de «referente» en la capital cacereña y se pone el acento en la gran afluencia (20.000 personas) y en la venta diaria por stand de entre 80 y 100 libros. Solo uno de los cinco libreros consultados por este diario reconocen haber aportado datos de sus ventas durante estos días a Ifeca.

Según la organización, la lista de las obras más vendidas incluye 'La maestra de títeres', de Carmen Posadas, 'Que vaya Meneses', de Schwartz, 'Los baños del pozo azul', de Sánchez Adalid y 'Expediente Ojos de Orgasmo', de José Ramón Alonso de la Torre.