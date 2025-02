Librerías con vida y una escritora en la memoria en Cáceres

Esta semana ha llovido en Cáceres y, aunque nos parezca una simpleza, son tan escasas las lluvias que su presencia puede considerarse casi una 'performance', ... un pequeño espectáculo o una intervención mágica en una ciudad con sed. El jueves las precipitaciones se colaron en la programación del Festival de Blues, que retoma su actividad y llena de ritmos la parte antigua en un otoño fértil y con la agenda repleta. Los 'musiqueros' están de enhorabuena. La semana que viene llega Extremúsika y luego el Fleadh. Mientras tanto, no para el menudeo de actividades de distinto tamaño que van llenando la ciudad y que lo harán más ahora que el calor parece que nos ha abandonado definitivamente y que podemos salir a la calle a las seis de la tarde sin riesgo de síncope. La librería La puerta de Tannhäuser celebró ayer su primer aniversario en Cáceres y dio a conocer el programa cultural para los próximos meses, que llena de presentaciones ese rincón entre la calle Roso de Luna y Donoso Cortés. Por la librería pasarán autores como Pilar Adón, Rui Díaz, Vicente Luis Mora, Juan Aparicio Belmonte, Gloria Fortún, Desireé Acevedo, Javier Morales, Miguel Ángel Aparicio, Sandra Benito y Juan Ramón Santos, además de la ilustradora Leticia Ruifernández. Habrá también cuentacuentos infantiles y talleres de encuadernación, lectura, escritura, collage, ganchillo y fotografía que impartirán Pilar Adón, Nazaret Vivas, Arantxa Prieto, Sandra Márquez y Cristina Sanmamed.

Los libros y también el feminismo eran parte de la vida de Purificación Claver, que falleció el 8 de agosto a los 74 años y a la que el sábado pasado el mundo editorial y literario de la ciudad le dedicó un homenaje en la Biblioteca de Cáceres. Claver, que tal y como explica su hija Montaña Granados empezó a escribir «mayor, con más de 50 años», vivió con entusiasmo su incursión en las letras, un mundo en el que empezó participando en publicaciones corales de relatos y poesía hasta que publicó en solitario obras como 'Madrugadas de tinta', 'Lucero de sombra' y 'Vidas crispadas', entre otras. Al acto del sábado, además de amigos y lectores acudieron los editores de Norbania, Tau, Letras Cascabeleras o Rumor Visual, donde había publicado su obra. El acto fue presentado por los escritores Carmen Ibarlucea y Alberto Navalón. Puri Claver ha recibido también un homenaje esta semana, el pasado jueves, en Badajoz, actos muy reconfortantes, señala su hija, que dan cuenta del cariño que muchas personas tuvieron hacia su madre.

Los libros nunca faltan en este 'Cacerescaparate'. Del que hablamos ahora se presentó el pasado jueves en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo y se llama 'La Sociedad de Extremadura desde la sociología' y ha sido coordinado por los catedráticos de Sociología José Antonio Pérez Rubio y Marcelo Sánchez Oro. Al acto acudió el presidente Guillermo Fernández Vara, además de distintos representantes del mundo académico. Se trata de un libro que ha sido editado por el servicio de publicación de la Universidad de Extremadura y que ha estado financiado con los fondos europeos del grupo de investigación Desarrollo Local Sostenible (DELSOS de la UEx).

No nos vamos del ámbito universitario. El pasado miércoles en la Facultad de Derecho tuvo lugar un coloquio sobre la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena con la presencia de los dos alcaldes, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, que fueron moderados por Gabriel Moreno González, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura y columnista de este diario.

La vida universitaria ya ha empezado a cabalgar en la ciudad, aunque ya no se ven escenas de novatadas y las celebraciones de arranque se desarrollan en entornos alejados del centro. Las residencias y los colegios mayores cortan su particular cinta. El pasado jueves tuvo lugar el acto de apertura oficial del curso académico 2022-23 en el colegio mayor universitario San José, que contó con la 'lectio' inaugural a cargo de Javier Mérida Arjona, director de Empresa-Universidad UPSA y director del colegio mayor universitario hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe sobre el éxito de vivir en un colegio mayor. La nota musical la pusieron la coral In Pulso y la tuna universitaria.

La que también ha tenido estos días estreno oficial ha sido la junta directiva del Club Rotary, que encabeza la farmacéutica Marián González Sánchez, a la que acompaña Noelia Martín (secretaria, Rafael Ruiz (tesorero), Cristina González (macero), Cecilia Calderón (vicepresidenta), Victoria Bazaga (encargada de las relaciones con los medios) y Celia Derecho (responsable de juventud). La semana pasada celebraron este arranque oficial en el Palacio de los Arenales, una cita a la que acudieron políticos (como el alcalde de la ciudad, Luis Salaya o la presidenta regional del PP María Guardiola) y personas de distintos ámbitos sociales de Cáceres. Nos vamos ya, con un finde en ciernes de lo más animado. ¡A disfrutar y 'bluesear'!