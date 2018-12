Nevado y Salaya garantizan que el 'no a la mina' estará incluido en los programas electorales «El partido que no lo lleve será sospechoso de que promueve algo que perjudica a Cáceres», sentencia la alcaldesa REDACCIÓN / E.P. Jueves, 13 diciembre 2018, 15:17

A primera hora de este jueves, la Plataforma Salvemos de la Montaña de Cáceres lanzaba una petición: que los partidos políticos se posicionaran respecto al proyecto de la mina de litio ante la última noticia de exposición pública del proyecto por parte de la Junta de Extremadura. La alcaldesa de Cáceres aseguró que el no a la mina de litio es el «primer compromiso» del PP y que estará incluido en el programa electoral para mayo. Por su parte, Luis Salaya, del PSOE, también confirmó que lo llevará en su programa «porque esa ha sido su postura desde el inicio».

Elena Nevado, tras ser preguntada al respecto, ha advertido de que «un cambio de signo político en la ciudad hará posible el proyecto» porque «el PSOE lo respalda» ya que, según ha argumentado, «si tiene el respaldo de la Junta de Extremadura, eso quiere decir que les apoya el partido que gobierna»

«El partido que no lo lleve será sospechoso de que promueve algo que perjudica a Cáceres», ha espetado la regidora cacereña que ha respondido así a la petición lanzada por la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres de posicionarse respecto al proyecto de la mina de litio ante la exposición pública del proyecto por parte de la Junta de Extremadura.

«Que los cacereños tomen nota de este atentado contra nuestra ciudad que se está cometiendo desde el Gobierno regional», ha sentenciado la alcaldesa, que ha sido preguntada al respecto. Asimismo, ha recordado que el PP ya advirtió de que el Ejecutivo extremeño respaldaba el proyecto porque el pasado verano «hicieron consejera de Economía e Infraestructuras a la directora general de Minas, Olga García, en sustitución de José Luis Navarro«.

«El mensaje era claro: si la ciudad de Cáceres no quiere la mina va a tener mina y media, porque de lo contrario no hubieran ascendido a la promotora de este proyecto», subrayó.

Respecto a la posibilidad de que la empresa promotora de la mina, Tecnología Extremeña del Litio (TEL), pueda apelar al «interés general» para llevar a los tribunales la modificación del Plan General Municipal (PGM) de urbanismo que permita la actividad extractora en la falda de la Montaña, la alcaldesa ha dicho que «no será una empresa de explotación minera la que le diga a los cacereños cuál es el interés general» para la ciudad. «El interés general lo deciden los cacereños que son los legítimos propietarios de este municipio y en cuanto a las decisiones se refiere. Aquí no va a gobernar ninguna empresa sino los cacereños con su decisión», ha concluido.

Respuesta del PSOE

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Luis Salaya, además de remarcar que también recogerá en sus propuestas el 'no a la mina', ha criticado a la alcaldesa, Elena Nevado, por usar este asunto para «tratar de arañar votos».

Salaya ha recordado que el Grupo Socialista «siempre» ha mantenido su postura contraria a este proyecto «al contario de Nevado, que fue una de las impulsoras de la mina y la primera política que salió a defenderla», ha dicho. «La alcaldesa ha sido la mejor embajadora de la mina de litio en Cáceres, pero ahora que su partido está desesperado porque van a perder las elecciones en Cáceres, intenta arañar votos con este tema cuando fue la primera que apostó por el proyecto», ha subrayado el portavoz socialista.

Así, recuerda que la regidora calificó de «agoreros» a quienes se oponían a la mina de litio en la Montaña y que calificó el proyecto como «una verdadera oportunidad para la ciudad». « Y ahora, cercanas las elecciones, quiere ser la abanderada del rechazo a la mina, cuando nosotros dese el principio hemos mantenido la misma postura, un no rotundo al proyecto», insiste.

Así, critica que con sus declaraciones en las que asegura que el PSOE «respalda» el proyecto, la alcaldesa, a juicio de Salaya, «intenta resucitar conflictos en la ciudad para ocultar la única realidad que es la parálisis de la ciudad y el fracaso completo de esta legislatura».

«Sus declaraciones sólo responden a que está desesperada porque sabe que no va a ser candidata, que su partido no la quiere y que van a perder las elecciones en Cáceres, por lo mismo por lo que su partido no la quiere como candidata, porque han sido ocho años perdidos para la ciudad y un fracaso completo de esta legislatura», concluye Salaya.