Lectura dramatizada en la librería Agúndez

REDACCIÓN. La librería Agúncez 1984 celebra esta tarde ‘Voces entre sombras’, una lectura dramatizada de «fragmentos literarios oscuros y relatos otoñales» a cargo del actor cacereño Pablo Mejías López, que interpretará historias de sombras y melancolía. La cita, participativa, es a las 18 horas y la entrada, gratuita, incluye café, infusiones y dulces, señalan las nuevas dueñas de esta librería, una de las más veteranas de la ciudad.