Landero: «Los personajes felices no son interesantes»

Empezaron no funcionando bien los micrófonos, pero aunque no los hubiera habido la atención que brindó el público en la presentación del último libro de Luis Landero en la Feria del Libro de Cáceres hubiera permitido que se escucharan nítidamente cada una de sus palabras ... incluso a pelo, sin sonorización. Todo el mundo estaba expectante.

El universo landeriano se apoderó de la caseta de presentaciones, llena hasta atrás de lectores que escucharon la disección de 'La última función', una novela en la que el autor de Alburquerque vuelve sobre sus temas fetiche: las ilusiones, los sueños no cumplidos, el arte como redención y el amor, las historias que nos contamos unos a otros desde el inicio de la vida. Y también el mundo rural, esos pueblos pequeños en los que parece no pasar nada pero termina pasando todo.

La escritora Pilar Galán se encargó de presentarle y de entablar una charla en la que brotaron todos los elementos fundacionales de su escritura. Fue un poco como un parto. «No me gusta hablar de mis libros», dijo el escritor, lo cual provocó risas entre el público. Cree Landero que una vez que los libros salen del horno, son de los lectores. 'La última función' cuenta la historia de Tito Gil, un personaje maduro que regresa a su pueblo sin haber alcanzado la gloria para echar a rodar una gran obra colectiva. Y en esto se detuvo Landero en su presentación, en los sueños y en el fracaso. «Soñamos en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, vamos a hacer grandes cosas en el futuro, vamos a ser grandes personas, vamos a vivir un amor maravilloso».

Pero, dijo Landero «pasan los años y no se cumplen esos sueños, al contrario, envejecemos, caemos en una vida más o menos rutinaria y hay gente que vive conforme con esa vida rutinaria, esos son los felices». Pero los felices, vino a decir «no son interesantes como personajes literarios». Los personajes que pueblan sus páginas son los que les piden a la vida «más de lo que la vida puede darles». Pero el fracaso es vida y aludió a Don Quijote. «Él lucha por sus sueños, es derrotado continuamente pero él sigue luchando y sigue con sus ilusiones, eso es magnífico». Se ve a sí mismo como Sísifo en el proceso creativo. «Escribo una novela y soy Sísifo empujando una novela ladera arriba, luego la piedra cae, es una novela que he escrito y vuelvo a bajar, pero que me quiten lo bailao».

El absurdo de vivir, con su parte de tragedia y de comedia, que de todo hay. también cimentó lo que ayer contó Landero a su público. «Somos un poco ridículos, si nos vemos en el día a día luchando contra las pequeñas cosas, con la camisa que no acertamos con los botones, que nos quemamos al quitar el café o cosas pequeñas tiene algo de comedia».

Este día grande en la Feria del Libro lo completó el escritor uruguayo Pablo Vierci, autor de 'La sociedad de la nieve', la novela que inspiró la novela de Juan Antonio Bayona. Primera vez en Cáceres y «maravillado», según dijo.

Jóvenes

Antes de la presentación explicó a HOY el fenómeno que se está produciendo con su libro, que leen muchos jóvenes. «La juventud está un poco huérfana de referentes, de historias que tengan sentido, en un mundo plagado de súper héroes una historia real de jóvenes veinteañeros que habla de lo mejor del ser humano les está atrapando», reflexionaba el autor, en el que todos los los supervivientes del accidente de los Andes hablan por primera vez.

La jornada también incluyó un taller de cómic a cargo de Fermín Solís con alumnos del colegio público Francisco de Aldana y la presentación de la colección estudios locales con la 'Historia del Ateneo de Cáceres' de Esteban Cortijo y 'Correspondencia inédita entre Lorenzo Alcaraz Segura y Fernando Valera Aparicio'.